Nella miniserie Wild Things, Jude Law e Andrew Garfield interpretano Siegfried Fischbacher e Roy Horn. Il primo sguardo è stato proiettato sulla Sphere di Las Vegas in occasione del Gran Premio di Formula 1. Apple TV ha annunciato che la serie debutterà il 16 aprile 2027.

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Il primo sguardo alla Sphere di Las Vegas

Il promo parte dalla sfera luminosa che domina lo skyline della città: sulla sua facciata compaiono i volti dei due attori trasformati negli artisti. Nel video Law e Garfield camminano ai lati di una tigre bianca, e la clip termina con il ringhio dell’animale e la rivelazione della data di uscita. Nel teaser Siegfried promette lo spettacolo più spettacolare mai visto, mentre Roy ricorda che i due sono maestri dell’impossibile. La miniserie conta sette episodi e nasce dal podcast Wild Things: Siegfried & Roy, firmato da Steven Leckart.

Chi c’è dietro la serie

La serie è stata creata da John Hoffman, già co-creatore di Only Murders in the Building, che è anche sceneggiatore, showrunner, regista ed executive producer. Matt Shakman, che ha diretto tutte le puntate di WandaVision e recentemente The Fantastic Four: First Steps, firma il pilot ed è tra i produttori esecutivi. Joe Wright, regista di Espiazione, si occupa di regia e produzione. Garfield e Law sono a loro volta executive producer insieme a Leckart, Brian Grazer, Tony Leondis, Kathy Ciric e Will Malnati. Nel cast ci sono anche Jessica Madsen, Brett Gelman, Justin Theroux, Cameron Britton, Darius Fraser, Bill Heck, Justin Bartha, Jason Butler Harner e Wanda Opalinska.

La storia di due illusionisti a Las Vegas

La serie racconta il sodalizio tra Fischbacher e Horn, artisti di origine tedesca che con spettacoli elaborati, tigri bianche e personalità sopra le righe hanno contribuito a trasformare Las Vegas in una meta di intrattenimento per famiglie. Secondo la sinossi ufficiale, i due showman spingono all’estremo il gioco tra illusione e realtà, finché una tragedia cambia il quadro e apre un mistero sul loro ultimo spettacolo in città: nel 2003 una tigre attaccò Roy sul palco del Mirage, ponendo fine al loro lungo regno. Garfield e Law avevano già recitato insieme nello stesso film, The Imaginarium of Doctor Parnassus, nel 2009.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI