La seconda stagione di The Watcher rimette insieme la famiglia Brannock: Luke David Blumm tornerà a interpretare Carter, il figlio di Nora e Dean, e nel cast entrano Veronica Dunne, Mia Kaplan, Langston Lee e Linda Reiter.

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Il ritorno di Carter Brannock

Blumm era nel cast principale della prima stagione e adesso è confermato anche nel secondo capitolo della serie Netflix, dove riprenderà il ruolo di Carter. Con lui il quadro dei Brannock si completa e trova risposta il dubbio sul destino del personaggio, sorto quando l’annuncio dell’avvio della produzione aveva indicato soltanto Naomi Watts, Bobby Cannavale e Isabel Gravitt nei panni di Nora, del marito Dean e della figlia Ellie, sorella di Carter.

Sono confermati anche i ritorni già noti, quelli di Jennifer Coolidge (Karen Calhoun) e di Margo Martindale (Maureen, detta Mo), insieme all’ingresso di Madelaine Petsch. Per i personaggi affidati ai quattro nuovi arrivati non è ancora stata diffusa alcuna indicazione.

Chi sono i quattro nuovi ingressi

Dunne ha alle spalle tre stagioni da protagonista in K.C. Undercover su Disney Channel e un ruolo ricorrente in Hollywood Arts su Netflix. Kaplan si è fatta conoscere con Girl Group e Empire Waist, mentre Lee ha recitato in Walker. Reiter ha preso parte agli ultimi due capitoli dell’antologia Monster di Ryan Murphy e Ian Brennan, The Ed Gein Story e The Lizzie Borden Story, e ha avuto ruoli ricorrenti anche in Chicago Med.

Riprese e distanza dalla prima stagione

Le riprese sono cominciate a New York in autunno, quattro anni dopo il rinnovo della serie, arrivato nel novembre 2022. La seconda stagione dovrebbe approdare in streaming il prossimo anno, a cinque anni di distanza dalla prima. Quella prima stagione era nata da un articolo di Reeves Wiedeman e raccontava il trasferimento dei Brannock in quella che doveva essere la casa dei sogni e si era trasformata in un incubo: le lettere minacciose di qualcuno che si firmava “The Watcher” erano solo l’inizio, prima che venissero a galla i segreti del quartiere. Alla fine di quegli episodi la famiglia aveva lasciato l’abitazione per un appartamento a New York, ma Dean e Nora si erano ritrovati loro malgrado a tornare sui propri passi. La prima stagione è rimasta per cinque settimane nella classifica globale delle serie televisive in lingua inglese e ha toccato la top 10 in oltre 90 Paesi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI