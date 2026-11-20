Dopo sei mesi di attesa dal finale dell’ottava stagione, The Rookie ha finalmente una data: la nona stagione debutta mercoledì 6 gennaio 2027 alle 21 su ABC, seguita alle 22 dal nuovo spin-off The Rookie: North. Le due serie vanno in onda una dietro l’altra, dalle 21 alle 23 del mercoledì.

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La data di debutto e il mercoledì di ABC

L’annuncio è arrivato domenica 11 ottobre dal panel del New York Comic Con, dove sono stati mostrati anche i primi materiali della nuova stagione. La nona stagione torna quindi come appuntamento da metà stagione, e The Rookie: North esordisce nello stesso giorno della serie madre, senza far aspettare chi vuole seguire entrambe.

Le due serie si vedono in onda su ABC e, dal giorno successivo, in streaming su Hulu; le prime otto stagioni sono già disponibili su Hulu e Disney+. ABC non ha ancora comunicato quanti episodi conterà la nona stagione, prodotta da Lionsgate Television insieme a 20th Television.

Il primo teaser e il salvataggio di Tim e Lucy

Il filmato diffuso insieme all’annuncio riprende da dove si era chiusa l’ottava stagione: gli agenti appena fidanzati Tim Bradford (Eric Winter) e Lucy Chen (Melissa O’Neil) erano stati rapiti nell’episodio “The Bandit” dagli uomini di Heath Everett (Jeffrey Vincent Parise). La nuova stagione si apre con un doppio episodio costruito attorno al loro salvataggio, e per la coppia le cose si mettono male fin da subito.

Il teaser poggia sulla voce di Wesley, che racconta ai figli una storia della buonanotte: una principessa e un principe vengono rapiti e torturati da un “signore malvagio”, ma hanno la fortuna di avere amici che li amano e che arrivano a liberarli. Quello che si vede sullo schermo ricalca però ciò che accade a Lucy e Tim, mostrati in stanze separate durante la prigionia. Per Lucy, inoltre, non è la prima volta in una situazione del genere: da un rapimento con un signore assassino di mezzo qualcosa si impara.

I nuovi ingressi nel cast

Tra i volti nuovi della nona stagione c’è Troian Bellisario, che interpreta Stephanie Monroe, mamma single poco più che trentenne decisa a reinventarsi diventando poliziotta. È la nuova recluta affidata a Nolan, una casella rimasta libera dopo che Miles Penn (Deric Augustine) è passato agente di pattuglia a tutti gli effetti. Bellisario, oltre a recitare, va anche dietro la macchina da presa e dirige un episodio.

Sempre nella nona stagione compaiono Dulé Hill nei panni del tenente Hughes, comandante di turno mentre Tim è assente, e Molly Kunz in quelli di Quinn, una ragazza di provincia che a Los Angeles insegue il sogno di lavorare come EMT.

Lo spin-off porta sullo schermo Jay Ellis nel ruolo di Alex Holland, un uomo di mezza età che entra nella Pierce County Police Department, nel Pacifico nord-occidentale, dopo essere sopravvissuto a un’irruzione violenta nella sua casa. Nel debutto di The Rookie: North c’é anche Nathan Fillion, il cui Nolan compare in una videochiamata FaceTime con l’Alex di Ellis. Lo showrunner Alexi Hawley ha raccontato al New York Comic Con che anche Winter e O’Neil passeranno nello spin-off e che Andy Allo sarà guest star nella prima stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI