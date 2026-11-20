Il finale della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere esce con un giorno di anticipo. Prime Video ha fissato gli ultimi due episodi per martedì 24 novembre, alle 18:00 del Pacifico e alle 21:00 della costa orientale, e non più per il 25 novembre indicato in un primo momento.

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Il finale arriva con un giorno di anticipo

La notizia è stata data dal profilo della serie, con un messaggio che promette l’incontro con il nemico più temuto della Terra di Mezzo:

“The Dark Lord will be expecting you”

All’annuncio è stata abbinata una nuova immagine di Sauron, diffusa da Prime Video per celebrare l’uscita anticipata dei capitoli conclusivi.

Di norma gli episodi della terza stagione sono disponibili il mercoledì, a mezzanotte del Pacifico (le 3:00 della costa orientale). Con l’anticipo si potrà vedere il gran finale la sera del 24, senza aspettare il rientro da scuola o dal lavoro del giorno dopo.

Il calendario completo della stagione

Il ritmo della terza stagione è stato serrato fin dall’inizio: i primi quattro episodi, metà dell’intera annata, sono arrivati tutti insieme l’11 novembre, mentre il quinto e il sesto sono usciti il 18 novembre. Il settimo e l’ottavo chiudono il calendario con la data anticipata di martedì 24, a più di due anni dal debutto della seconda stagione nel 2024.

Perché l’anticipo

Una spiegazione ufficiale non è arrivata, ma il timing suggerisce più di una ragione. La nuova data cade a ridosso del Ringraziamento, un periodo in cui molti sono presi da viaggi e impegni familiari: liberare il finale la sera del 24 permette a un pubblico più ampio di guardarlo subito, alimentando le conversazioni online nella notte dell’uscita. C’è poi la questione degli spoiler: un accesso anticipato riduce la finestra in cui si rischia di incrociare rivelazioni sulla trama prima di aver visto gli episodi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI