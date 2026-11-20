Netflix ha diffuso il trailer di Living the Dream, la serie animata in otto episodi creata da George Gendi, già ideatore di Apple & Onion. Il pubblico di tutto il mondo potrà vederla dal 18 dicembre.

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Des e Ray, due amici bloccati alla Ecofood

I protagonisti sono Des e Ray, migliori amici convinti di aver già dovuto sfondare e invece fermi a gestire i canali social di una società londinese che promette di salvare il pianeta, la Ecofood, per pochissimi soldi. Intorno a loro ruotano amori di ufficio maldestri, gaffe del reparto risorse umane, direttive che piovono dalla sede di Los Angeles e la disapprovazione del padre di Ray, che non sembra apprezzare la strada scelta dal figlio. Gendi stesso dà la voce a Ray. La condizione dei due si riassume nella battuta che chiude la sinossi ufficiale:

Could be worse, but could be much, much better

Un cast affollato e l’animazione made in Ireland

Il cast è ampio e comprende Gendi, candidato ai BAFTA, insieme a Javone Prince, Julia Davis, Tom Stourton, Ellie White, Ambika Mod, Chris Diamontopoulos e Stavros Halkias, a cui si aggiungono Ali Shahalom, Lisa Gilroy, Kevin Eldon, Doon Mackichan, Charles Dale e David Dawson. L’animazione è affidata allo studio irlandese Boulder Media, che ha firmato tra le altre cose Captain Fall e Cat Burglar, mentre la produzione è di Hanna-Barbera Studios Europe, sotto l’ombrello di Warner Bros. Animation. Della produzione esecutiva si occupano Sam Register, Sarah Fell e Daniel Lennard, tutti cresciuti professionalmente su The Amazing World of Gumball dopo le esperienze su Cartoon Network; Fell e Lennard hanno lavorato anche a The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe.

Da Gumball ad Apple & Onion, fino a Living the Dream

Gendi è entrato nel mondo dell’animazione come storyboard artist nella prima stagione di Gumball per Cartoon Network Studios Europe, per poi sviluppare l’idea di Apple & Onion, acquistata dallo studio britannico. Nel 2017 si è trasferito negli Stati Uniti per realizzarne due stagioni e in seguito è rientrato nel Regno Unito, dove ha sviluppato Living the Dream insieme a Hanna-Barbera Studios Europe; Netflix ha poi rilevato il progetto e la lavorazione è cominciata nel 2024. Con lui alla scrittura ci sono Phoebe Walsh, Ellie White, Joe Parnham e Joe Markham. Prima di arrivare alla regia, con un passaggio allo studio Sherbet, Gendi ha studiato illustrazione e animazione alla Kingston University e ha conseguito un master in animazione al Royal College of Art.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI