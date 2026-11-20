HBO trasforma in docuserie My Favorite Murder, il podcast true crime di Karen Kilgariff e Georgia Hardstark: quattro puntate in arrivo dal 3 dicembre alle 21:00 ET/PT su HBO e in streaming su HBO Max.

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Il debutto su HBO e HBO Max

L’annuncio è del 19 novembre. La serie, che ha lo stesso titolo del podcast, segue il tour americano sold out del 2025 e ne riprende l’impianto: le due conduttrici si scambiano storie truci senza rinunciare a una dose di leggerezza, mentre la macchina da presa si sofferma anche sulla comunità di ascoltatori, i Murderinos, che le segue da oltre un decennio. Tra casi, ospiti a sorpresa, digressioni comiche e momenti dietro le quinte, il debutto è fissato per giovedì 3 dicembre, con gli episodi successivi ogni giovedì per il resto del 2026.

Kilgariff ha le idee chiare sul perché il true crime appassioni tanto il pubblico femminile:

La domanda che tutti ci fanno è sempre: perché le donne amano così tanto il true crime? Così lasciamo che siano loro a raccontarvelo. Noi non riusciamo mai a dare la risposta giusta. Altri ce l’hanno, ma sono tutte personali: sentiamole.

I quattro episodi, da Chicago a Brooklyn

Ogni puntata è stata registrata in uno dei quattro teatri toccati dal tour. Si comincia il 3 dicembre al Chicago Theatre (21:00-21:59 ET/PT) con gli omicidi a sfondo d’odio di un noto parrucchiere del Midwest e di un affermato chirurgo estetico, seguiti dalla vicenda di Alice Clement, prima detective donna nella città ai tempi del proibizionismo.

Il 10 dicembre tocca al Pasadena Civic Auditorium, nella zona di Los Angeles dove le due conduttrici vivono (21:00-21:58): si parla dello scandalo assicurativo anni Ottanta legato a sesso, droghe e “Just Sweats”, e del bizzarro rapimento fallito di Frank Sinatra Jr.

Il 17 dicembre al Boch Center Wang Theatre di Boston (21:00-21:59) il caso è la scomparsa mai risolta di Joan Risch, moglie e madre, nel 1961, che qualcuno considera l’ispirazione per Gone Girl. Si aggiunge la celebre bufera di neve del 1978 che paralizzò la città e portò a qualche “pigiama party” inatteso.

Si chiude il 24 dicembre al Kings Theatre di Brooklyn (21:00-22:00) con l’omicidio del medico della dieta Scarsdale e con la storia delle api rosse di Red Hook, che portò a una scoperta sorprendente nel seminterrato di un vicino magazzino di ciliegie al maraschino.

Dieci anni di true crime, dal salotto a Netflix

Il podcast è nato nel 2016 come registrazione in un salotto tra due amiche unite dalla passione per il true crime, e oggi supera i 2 milioni di ascoltatori per episodio. Quello su HBO non è il primo approdo in video: Exactly Right Media, la società delle due conduttrici, ha stretto un accordo con Netflix lo scorso dicembre per una versione video del programma, ora in onda ogni settimana. Lungo il tour Kilgariff e Hardstark hanno affrontato con il pubblico anche temi più larghi, dalla salute mentale alla sicurezza delle donne fino ai traumi personali.

La docuserie è creata, condotta e scritta dalle due conduttrici, con i testi firmati anche da Alison Agosti e Page Hurwitz, che è anche showrunner. La regia è di Sandra Restrepo per gli episodi 1, 2 e 4 e di Lenn Goodside per il terzo. Alla produzione esecutiva ci sono Kilgariff e Hardstark insieme a Page Hurwitz, mentre per HBO rispondono Nancy Abraham, Lisa Heller e Sara Rodriguez; Vikki Ernst-Chang e John Foy sono co-produttori esecutivi. Il progetto arriva da Story Syndicate di Liz Garbus e Dan Cogan con HBO Documentary Films.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI