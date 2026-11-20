Domenica 22 novembre Italia 1 manda in onda in prima serata Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio, uno speciale interamente dedicato ai tumori. A condurlo è Gaetano Pecoraro, i testi sono di Alessandra Frigo e Riccardo Festinese.

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Dieci tumori sotto la lente

In Italia circa mille persone al giorno ricevono una diagnosi di tumore. La puntata esamina dieci tra le forme più diffuse nel Paese: indica quali segnali non vanno sottovalutati, quali sono i principali fattori di rischio, come si può intervenire con la prevenzione e quali terapie, insieme alle nuove prospettive della ricerca, sono disponibili oggi. Il racconto usa un linguaggio semplice e diretto, per rendere accessibili anche i passaggi più tecnici.

I volti noti e le loro storie

Raccontano la propria esperienza, o quella di persone a loro vicine, diversi nomi conosciuti: Concita De Gregorio, Monica Leofreddi, Raimondo Todaro, Rosanna Banfi, Roberto Ciufoli, Angela Finocchiaro, Valentina Vignali, Bianca Balti e Achille Polonara, insieme a tante altre storie. Uno spazio è riservato anche al ricordo di Nadia Toffa, affidato alla sua ultima intervista, in cui parlava della malattia che ha affrontato con coraggio fino all’ultimo.

Alle testimonianze si aggiungono gli interventi degli oncologi Paolo Ascierto e Giuseppe Curigliano e della psiconcologa Gabriella Pravettoni. Trattano i temi medici e anche i timori, le incertezze e le difficoltà, pratiche ed emotive, di chi riceve una diagnosi.

Il caso di Angelica Pasculli e il daraxonrasib

Tra le vicende al centro dello speciale c’è quella di Angelica Pasculli, 40 anni, di Bitonto, che convive con un adenocarcinoma pancreatico e ha ricevuto la prima dose di daraxonrasib, una terapia mirata non ancora in commercio in Italia. Dopo il suo appello alle istituzioni, un amico di famiglia ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe, a cui si sono aggiunte le iniziative della sua città, dai salvadanai collocati negli uffici del Comune alle donazioni arrivate dalle società sportive. Proprio la puntata racconterà l’arrivo del farmaco nella sua abitazione.

Il Servizio sanitario nazionale non fornisce ancora il trattamento, che resta quindi acquistabile solo privatamente: la spesa si aggira intorno ai 35mila euro al mese.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI