Lunedì 23 novembre, alle 23.45, la seconda serata di Rai 1 torna all’approfondimento con la quarta edizione di XXI Secolo, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, direttore dell’Ufficio Studi Rai. Il sottotitolo scelto è “Quando il presente diventa futuro”, ma le vere sorprese di quest’anno hanno il volto di un’assistente vocale e quello di una platea di studenti universitari.

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L’intelligenza artificiale entra in studio

La novità più discussa della nuova stagione ha voce femminile e anima digitale: si chiama AIDA ed è l’assistente basata sull’intelligenza artificiale che affiancherà Giorgino. Interviene quando il conduttore la sollecita e presenta dati, statistiche e risultati di ricerche legati agli argomenti della puntata.

I confini dell’operazione, però, sono stati fissati con precisione: AIDA non attinge a fonti non certificate e non sostituisce il lavoro giornalistico, perché si limita a esporre dati ufficiali verificati in precedenza dalla redazione. Nessun accesso a materiali non controllati, dunque, ma un supporto costruito su informazioni già passate al vaglio.

Sul versante digitale c’è anche un secondo tassello. La rubrica curata da Domenico Giordano analizza il cosiddetto “domandato digitale”, un viaggio tra le domande e i dubbi che i cittadini rivolgono con maggiore frequenza ai motori di ricerca e alle intelligenze artificiali (uno spaccato delle curiosità e delle preoccupazioni del Paese).

La Generazione Z pesa le parole in diretta

Alla quarta edizione partecipa anche la Generazione Z. La platea in studio è composta interamente da universitari, chiamati ad ascoltare ma anche a soppesare in tempo reale le parole degli ospiti. Con il proprio smartphone e la scansione di un QR code possono inviare feedback sugli argomenti man mano che vengono trattati.

Le risposte compongono una nuvola di parole visibile a tutti, che mette in luce i concetti e le idee capaci di attirare di più l’attenzione dei giovani durante il dibattito. È un confronto diretto tra generazioni, pensato per dare spazio anche allo sguardo di chi vivrà più a lungo le conseguenze delle trasformazioni in atto.

L’impostazione resta quella di un approfondimento ragionato, che rifiuta i toni urlati e punta su un racconto ordinato dei fatti.

Pluralismo, linguaggi e uno sguardo sul tempo ipercomplesso

Il programma poggia su tre declinazioni del pluralismo: quello politico-culturale, quello territoriale e quello sociale, necessario per affrontare le sfide della coesione. Per intercettare un pubblico vasto ed eterogeneo, la trasmissione fa convivere tre linguaggi diversi, le immagini, la parola e il data storytelling, che ancora il dibattito a evidenze empiriche verificabili.

La puntata si apre con l’editoriale di Giorgino e prosegue con un faccia a faccia con una personalità di spicco del mondo politico, economico o sociale, accanto ai reportage degli inviati e alle analisi in studio con gli esperti, in un impianto articolato in tre parti. I temi vanno dalla politica all’economia, dagli scenari internazionali alla cronaca, fino a cultura e spettacoli, innovazione e cambiamenti sociali.

Per alleggerire il confronto politico arriva poi la Pop Politics affidata a Dejan Cetnikovic, noto sui social come “Karaoke Reporter”, con incursioni discrete e momenti di dialogo informale. Anche la scenografia ha il suo peso: il regista ha optato per un ampio utilizzo di specchi, scelta artistica pensata per rappresentare la dilatazione dello spazio e la rifrazione del tempo, un’immagine che lo stesso conduttore lega al pensiero di Sant’Agostino, all’idea che l’essere umano si completi solo tenendo insieme passato, presente e futuro.

Il conduttore ha raccontato così l’impianto della nuova edizione:

“I telespettatori devono aspettarsi da questa quarta edizione di XXI Secolo ‘Quando il presente diventa futuro’, tanto approfondimento sui temi che sono presenti all’interno del discorso pubblico, ma che ci fanno anche capire che viviamo all’interno di un tempo ipercomplesso”.

“L’ipercomplessità è un po’ la mia ossessione narrativa, nel senso che io credo che i telespettatori, soprattutto i telespettatori delle reti generaliste, e la rete generalista per eccellenza è Rai 1, abbiano il diritto di comprendere la complessità del nostro tempo attraverso chiavi interpretative un po’ più sofisticate, ma al tempo stesso rese nel modo più semplice e accessibile a tutti. E quindi affronteremo la politica, l’economia, la cronaca, gli esteri, la cultura, l’innovazione tecnologica, tutti i grandi cambiamenti sociali partendo da questa esigenza: approfondire, ma in modo estremamente semplice e accessibile a tutti”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI