Disney+ ha annunciato il cast principale di Afterlife With Archie, la serie live-action tratta dal fumetto horror di Roberto Aguirre-Sacasa e Francesco Francavilla, attesa per Halloween 2027. Cinque attori daranno un nuovo volto agli abitanti di Riverdale.

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Chi interpreta Archie, Betty, Veronica, Jughead e Sabrina

Archie Andrews ha il volto di Vasco Faria, già visto in Your Fault: London e prossimo al film di Guy Ritchie Viva La Madness. Il suo personaggio è un adolescente in piena crisi d’identità, sospeso tra lo sportivo di successo che è stato e il leader riluttante che sta diventando, con amicizie (e forse qualcosa di più) in continuo movimento con Betty e Veronica. Quando la posta in gioco diventa questione di vita o di morte, Archie si trova davanti a una scelta che nessun figlio dovrebbe mai essere costretto a fare, con conseguenze destinate a perseguitarlo per sempre.

Sarah Abbott, vista in Black Mirror e Sheriff Country, è Betty Cooper: nuotatrice fortissima, si sente a casa in acqua, dove trova conforto e fuga da una vita famigliare complicata. Cresciuta per cavarsela da sola, esprime un desiderio segreto e fatale, che sembra avverarsi in modo terrificante e inatteso e mette alla prova le sue amicizie più strette e spinge una famiglia già in difficoltà sempre più vicino al baratro. Aliyah Mastin (And Just Like That…, Honey Girls) presta invece il volto a Veronica Lodge, che ostenta una sicurezza sfavillante ma nasconde una tristezza profonda, che l’ha avvicinata alla famiglia che si è scelta più che a quella in cui è nata. Mentre un’oscurità empia avvolge Riverdale, Veronica si sente più sola che mai, finché qualcosa di inatteso non comincia ad agitarsi nell’ombra e a chiamarla.

Angel Rivera (Escape From Mr. Lemoncello’s Library) è Jughead Jones, che dà una mano alla famiglia come può, soprattutto vegliando sulla sorellina Jellybean. Nonostante l’amicizia con Archie, continua a sentirsi ai margini del liceo, a guardare la vita scolastica dall’esterno. Finché non accade l’impensabile e innesca una catena di eventi che cambia tutto, compreso l’ordine del mondo naturale e il suo stesso ruolo di eterno sfavorito. Chloe Avakian (Devil in Disguise: John Wayne Gacy) interpreta Sabrina Spellman: per i vicini è solo la strana ragazza orfana, istruita in casa, che vive con le zie ai margini della città. Noi però sappiamo che è una mezza strega adolescente, legata al fattorino di Pop’s da una relazione segreta, e che la attende un destino ancora più cupo (e forse una redenzione).

Riverdale sotto assedio

Con Afterlife With Archie l’universo Archie Comics vira verso un immaginario più cupo, unendo horror soprannaturale e vicende adolescenziali in un dramma da un’ora a episodio. Nella storia, un incantesimo lanciato da una strega adolescente si ritorce contro chi lo evoca e scatena sulla città un esercito di morti posseduti. Archie e i suoi amici devono lottare per restare vivi, mentre amicizie, amori e lealtà che li hanno sempre tenuti uniti vengono messe alla prova.

Il debutto è previsto in tempo per Halloween 2027, a circa un decennio dall’arrivo di Riverdale su The CW: la serie, partita nel gennaio 2017, si è chiusa nell’agosto 2023 dopo sette stagioni con KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes e Cole Sprouse. Aguirre-Sacasa ha poi sviluppato per Netflix Chilling Adventures of Sabrina, con Kiernan Shipka nel ruolo della giovane strega.

La produzione

Disney+ ha ordinato ufficialmente la serie a luglio 2026, nove mesi dopo l’arrivo del progetto sulla piattaforma con un raro impegno che l’ha portata direttamente dalla sceneggiatura alla produzione. Aguirre-Sacasa e Jimmy Gibbons sono produttori esecutivi tramite Muckle Man, affiancati da Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman per Berlanti Productions e da Jon Goldwater per Archie Comics Studios. Alfonso Gomez-Rejon dirigerà i primi due episodi e ne sarà anche produttore esecutivo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI