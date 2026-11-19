“Viola come il mare” torna in onda il 25 novembre, in prima serata su Canale 5, con il settimo e l’ottavo episodio della terza stagione e Francesca Chillemi di nuovo nei panni della protagonista.

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Un nuovo equilibrio per Viola a Palermo

Viola è di nuovo a Palermo, innamorata e con la sensazione di aver finalmente ritrovato un suo equilibrio. Nel condominio in cui è andata a vivere conosce Massimo Paternò, un vicino molto affascinante con cui nasce un rapporto fatto di tensioni, ma anche di reciproco interesse. Il mestiere, del resto, le dà una marcia in più: da giornalista sa leggere le emozioni di chi le sta davanti e proprio questa sensibilità le permette di dare una mano alla Polizia nelle indagini. La stagione conferma la struttura delle precedenti, con 12 episodi distribuiti in sei appuntamenti.

Le indagini tra i corridoi del tribunale

Nel settimo e nell’ottavo episodio Max (Rodrigo Guirao) e Viola (Francesca Chillemi) indagano dentro il tribunale. L’omicidio di un giudice fa emergere un elenco lungo di persone che avevano qualcosa contro di lui, anche se la verità potrebbe rivelarsi molto diversa da quella che sembra. Le indagini vanno avanti, ma i due si frequentano sempre più spesso anche lontano dal lavoro e la complicità tra loro supera ormai il semplice rapporto tra colleghi.

Una sera, durante l’ennesimo blackout a casa di Max, si ritrovano più vicini del solito. Quando torna la luce arriva anche Ginevra (Fiorenza D’Antonio), rientrata in anticipo dal viaggio, e i due si guardano imbarazzati. Viola si sente in colpa nei confronti della fidanzata di Max e confida a Tamara (Chiara Tron) che si è trattato soltanto di un errore e che tra loro non cambierà nulla. Tamara, però, non sembra troppo convinta.

Intanto parte una nuova indagine, che comincia con il ritrovamento di un cadavere vicino a un’area per concerti. La vittima è un organizzatore di eventi musicali, e Vita (Alice Arcuri) sembra conoscerlo bene.

Un episodio girato in Calabria

Una delle due puntate in onda il 25 novembre è interamente ambientata a Reggio Calabria. La serie, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, ha alle spalle quattro settimane di riprese in Calabria, tra Reggio Calabria, Scilla, Paola, Cetraro, Cittadella del Capo, Diamante, San Nicola Arcella e Tortora Marina. È una co-produzione Rti e Lux Vide, con il sostegno della Calabria Film Commission, che ha dato lavoro a molte maestranze del posto, davanti e dietro la macchina da presa. L’appuntamento è in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI