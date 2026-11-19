La puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 19 novembre 2026, va in onda su Canale 5 alle 14.45 e rimette al centro della scena il trono di Giorgia, dopo l’esterna con Alessandro e la gelosia di Raffaele.

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L’esterna con Alessandro e il fastidio di Raffaele

Giorgia ha scelto di uscire in esterna con Alessandro. L’intesa nata tra i due ha fatto ingelosire Raffaele, che in studio non ha trattenuto il proprio disappunto. Il suo commento è stato fulminante:

“Sembra Christian Grey”

Il corteggiatore ha poi aggiunto di augurarsi che il rivale non si fosse presentato con manette e frusta al seguito, lasciando capire quanto poco gli sia piaciuto quel modo di fare. Giorgia, dal canto suo, ha replicato che in Alessandro nota diverse cose, tutte positive.

La tronista ha ammesso anche di trovarsi molto bene con lui, che evidentemente ha su di lei un effetto notevole, pur riconoscendo di essere più attratta da Alessandro e di considerarlo, allo stesso tempo, troppo irruento. Il suo percorso si era già intrecciato con quello del corteggiatore: nella puntata del 16 novembre era stato proprio Alessandro a essere scelto per l’esterna, mentre Raffaele restava a casa.

Marina dice addio a Fabrizio

Nel trono over, invece, Marina continua a far discutere: la dama ha deciso di eliminare Fabrizio, il cavaliere che era arrivato in studio con l’intenzione di conoscerla. La scelta chiude il loro breve percorso e tiene la dama al centro delle conversazioni in studio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI