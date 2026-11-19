La sedicesima edizione di Tale e Quale Show si è chiusa con 3.043.000 spettatori e il 22,47% di share nella finale di mercoledì 18 novembre su Rai 1. Ha vinto Selma Ezzine, seguita da Roberta Morise e Andrea Perroni, con Anna Pettinelli ultima in classifica.

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Una stagione in crescita fino all’ultima puntata

Il programma è partito il 23 settembre con 2.600.000 spettatori e il 19,3% e ha chiuso con 443 mila telespettatori in più e uno share salito di oltre tre punti rispetto al debutto. Il passaggio dalla serata del venerdì a quella del mercoledì non ha quindi pesato sul risultato: la sedicesima edizione ha tenuto il proprio pubblico e lo ha anzi ampliato settimana dopo settimana. La semifinale dell’11 novembre si era fermata a 3.112.000 spettatori e al 22,8%, quindi l’ultima puntata resta di poco sotto quel livello. Su Canale 5 la concorrenza era affidata alla terza puntata di Viola come il mare 3 con Francesca Chillemi.

Selma Ezzine vince la sedicesima edizione

Al vertice della classifica generale c’è Selma Ezzine, che ha chiuso con 603 punti davanti a Roberta Morise (588) e Andrea Perroni (582). Più indietro Max Paiella con 484 e Stefano Meloccaro con 467, mentre Anna Pettinelli ha occupato l’ultima posizione. Alla vigilia dell’ultima puntata il distacco tra la vincitrice e Morise era di appena due punti, e il margine si è allargato solo nella serata conclusiva, in cui Selma ha vestito i panni di Aretha Franklin interpretando Think. Nella classifica della sola finale, alle sue spalle si sono piazzati Paiella, che ha imitato Frank Sinatra, e Meloccaro nei panni di Roberto Vecchioni.

Il voto del pubblico sui social ha assegnato 5 punti a Morise, 3 a Selma e 1 a Vladimir Randazzo, ma quel vantaggio non è bastato alla seconda classificata per conservare il primato. Tra i giurati, Elettra Lamborghini ha indicato Paiella al primo posto, mentre Siani e Malgioglio hanno premiato Selma. Come giudici ospiti c’erano Ficarra & Picone.

Meno spettatori, share quasi identico a quello del 2021

Il programma, arrivato alla sedicesima edizione con Carlo Conti alla guida, raccoglie ancora più di un quinto di chi guarda la televisione. Il confronto con le finali degli anni scorsi mostra però dinamiche diverse. Nel 2025 la serata conclusiva aveva totalizzato 3.142.000 spettatori con il 21,6%, quindi quest’anno ci sono circa 99 mila telespettatori in meno ma quasi 0,9 punti di share in più. Nel 2024 il dato era del 22,64%, appena 0,17 punti sopra il risultato odierno, nel 2023 si era arrivati al 25,08% con 3.913.000 spettatori, mentre il 28,1% del 2022 resta il picco più alto del periodo. Il paragone più lontano è quello con il 2021: davanti alla televisione c’erano 4.509.000 persone e lo share era del 22,6%, praticamente lo stesso di oggi nonostante 1,46 milioni di spettatori in meno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI