Il 28 dicembre la seconda stagione di One Night in Idaho debutta su Prime Video con il titolo Catching a Killer: tre episodi da guardare durante le vacanze di Natale, con un trailer che potete vedere qui sotto.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Tre episodi su Prime Video dal 28 dicembre

La docuserie true crime sugli omicidi di quattro studenti dell’Università dell’Idaho torna con un nuovo ciclo di puntate, tre in tutto, disponibili sulla piattaforma a fine anno. La prima stagione, intitolata One Night in Idaho: The College Murders, era stata pensata come un prodotto chiuso, limitato a quelle puntate. Il seguito è stato messo in cantiere dopo che Bryan Kohberger si è dichiarato colpevole dei quattro omicidi, per poi provare a ritirare quel plea senza riuscirci. Oggi sconta quattro ergastoli consecutivi nell’Idaho Maximum Security Institution.

I fatti risalgono al 2022, quando Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Ethan Chapin e Xana Kernodle sono stati uccisi a coltellate nella casa in affitto che condividevano a Moscow, in Idaho. La nuova stagione li racconta per la prima volta con un taglio che insiste sul peso emotivo che quelle indagini hanno avuto sugli inquirenti e sulle svolte tecnologiche che hanno portato al colpevole.

Il trailer e il materiale inedito

Il trailer dura un minuto e 49 secondi. Si apre con una comunicazione via radio della polizia, seguita dalle immagini degli agenti di Moscow che entrano nell’abitazione. Prima delle interviste, insomma, ci sono le voci e le immagini di quella notte.

13, I think we have a homicide

Oltre al trailer, la stagione mette in fila materiali mai visti prima: filmati delle bodycam, interrogatori di polizia, prove forensi e registrazioni d’archivio. Molti degli investigatori coinvolti erano vincolati da un gag order e fino a oggi non avevano potuto raccontare nulla di quel lavoro. Nel racconto entrano anche le persone più vicine alla vicenda, amici e familiari delle vittime compresi, dopo la dichiarazione di colpevolezza e la condanna arrivata senza processo.

Le voci di chi ha indagato

A parlare sono i protagonisti delle indagini. Brett Payne, detective capo del caso per la polizia di Moscow, interviene insieme alla moglie Alyson. Con lui ci sono Darren Gilbertson, detective capo per la polizia statale dell’Idaho, e James Fry, che all’epoca guidava il dipartimento di Moscow. Intervengono poi Mitch Nunes, primo agente arrivato sulla scena del crimine, e Shaine Gunderson, il terzo. Sul fronte federale c’è Jon Habben, agente dell’FBI a Los Angeles che ha risolto il caso grazie alla genealogia genetica investigativa, e Joe Traino, agente dell’FBI in Pennsylvania che si è infiltrato come netturbino per recuperare il DNA dalla casa della famiglia Kohberger. Chris Paris, maggiore della polizia statale della Pennsylvania, ha coordinato il blitz e l’arresto.

Secondo Amazon MGM Studios nessuno di loro aveva preso parte a documentari precedenti. La regia di Catching a Killer è di Matthew Galkin (Murder in the Bayou), con Katie A. King come showrunner. La produzione è firmata Story Syndicate di Liz Garbus, Paramount Television Studios, Amazon MGM Studios e James Patterson Entertainment, con Fairhaven. Galkin e Garbus avevano diretto insieme la prima stagione; tra i produttori esecutivi figurano gli stessi Galkin, Garbus e King, Dan Cogan, Jon Bardin, Joshua Levine, Tommy Coriale, Patterson, Bill Robinson e Patrick Santa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI