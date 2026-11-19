Con la fine delle riprese della quarta stagione di The Night Agent, Netflix ha fissato per il 2027 l’uscita dell’ultima avventura di Peter Sutherland.

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L’ultima stagione arriva nel 2027

La piattaforma ha confermato che la stagione finale debutterà nel 2027, senza indicare un giorno preciso. Le riprese erano cominciate il 5 maggio 2026 a Los Angeles e sono durate circa cinque mesi, fino a fine settembre; la conclusione dei lavori è stata annunciata con un post ufficiale. Nei mesi scorsi era circolata l’indicazione di un’uscita a gennaio 2027, ma Netflix ha precisato che la finestra era stata riportata in modo errato e ha parlato genericamente di un momento non specificato del prossimo anno.

Nel filmato girato sul set, Gabriel Basso promette un finale esplosivo, mentre alle sue spalle un aereo viene avvolto dalle fiamme. I numeri della serie, ideata da Shawn Ryan a partire dal romanzo di Matthew Quirk, restano d’altra parte notevoli: il debutto del 23 marzo 2023 ha totalizzato oltre 168 milioni di ore di visione nel mondo nei primi quattro giorni, il terzo miglior risultato per una serie nuova, e le tre stagioni finora disponibili hanno superato i 297 milioni di visualizzazioni complessive.

Dove riprende la storia

Anche in quest’ultima corsa il protagonista è Peter Sutherland, interpretato da Gabriel Basso. Il finale della terza stagione lo aveva lasciato con un passo indietro dal ruolo di Night Agent, e da lì riparte la nuova trama. Nella terza stagione Peter cercava di convincere il suo partner Adam, interpretato da David Lyons, che il presidente Richard Hagan e la first lady Jenny Hagan lo stessero manipolando; sopravvissuto a uno scontro durissimo e a un colpo di pistola sparato proprio da Adam, aveva poi aiutato la banchiera Freya Myers a far emergere la corruzione della coppia presidenziale.

Volti nuovi e ritorni

Luciane Buchanan torna a vestire i panni di Rose Larkin, l’interesse amoroso di Peter nelle prime due stagioni, dopo l’assenza nella terza. Al protagonista si affianca un nuovo partner: Trevante Rhodes è Dom, mentre Elizabeth Lail interpreta Zoe, ex fidanzata di Peter, e Li Jun Li è Min, moglie di Dom.

Entrano nel cast fisso anche Abigail Breslin, che sarà Cahlin, e David Denman, che sarà Ford; Annabeth Gish compare come Holland con un ruolo ricorrente. Titus Welliver, infine, interpreta Duval, procuratore speciale del Dipartimento di giustizia incaricato di indagare su Night Action.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI