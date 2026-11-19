A breve a Uomini e Donne andrà in onda la puntata in cui Giovanni Grazioso annuncerà la sua decisione di abbandonare il Trono. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, il tronista addurrà come motivazione anche il fatto di non essere completamente uscito emotivamente e mentalmente dalla precedente relazione con Sabrina Soussi. I fan del programma, dunque, sono curiosi di sapere che cosa sia successo tra i due dopo quanto accaduto. Giovanni e Sabrina si sono rivisti o sentiti? Sono trapelate delle informazioni a riguardo.

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Cosa è successo tra Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi dopo l’abbandono del Trono di Uomini e Donne

Il fatto che il Trono Classico sia ormai allo sbando a Uomini e Donne è un dato oggettivo. In ogni stagione c’è sempre qualche tronista che abbandona il programma senza arrivare ad una scelta, talvolta in maniera volontaria, altre in modo indotto a causa di segnalazioni e informazioni che trapelano. Il pubblico è un po’ stanco di assistere a questi troni poco rilevanti, che non hanno nulla a che vedere con quelli che esistevano un tempo. In tanti auspicano un cambio di rotta, o comunque una ventata di aria fresca in grado di far ritornare alto il livello di interesse e attenzione da parte del pubblico.

Tra i Troni più insignificanti del programma c’è anche quello di Giovanni Grazioso, il quale ha deciso di abbandonare la trasmissione dichiarando di non essere interessato a nessuna ragazza e di non aver ancora dimenticato del tutto la sua ex Sabrina. Quest’ultima motivazione sta spingendo i fan a domandarsi che cosa sia successo tra di loro dopo questa decisione. Ebbene, stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni nell’ultima puntata di Casa Lollo, tra i due non ci sarebbe stata alcuna interazione dopo l’abbandono da parte di Giovanni del Trono. Secondo quanto appreso da Pugnaloni, non ci sarebbe alcuna volontà da parte del ragazzo di riconciliarsi con la ex, tant’è che pare non l’abbia mai cercata né, tantomeno, incontrata.

Per contro, invece, risulta un po’ ambiguo il comportamento di Sabrina che, di recente, è stata al centro di una bufera mediatica per aver preso le difese di Giovanni al di sotto di un post su Instagram in cui in tanti lo criticavano per il percorso dato luogo a Uomini e Donne. Il fatto che la ragazza si sia schierata pubblicamente dalla sua parte, considerando tutto quello che è successo tra di loro, lascia spazio all’ipotesi che possa essersi ricreduta sul conto del suo ex ed abbia il desiderio di ricostruire il rapporto. Ad ogni modo, al momento nulla di tutto questo si è verificato.

Il possibile ritorno inaspettato di un ex tronista di UeD

Adesso, dunque, resta da capire che cosa ne sarà del Trono Classico. Maria De Filippi deciderà di andare avanti per tutta la prima parte di questa stagione con solo due tronisti, oppure arriverà qualche new entry? Al momento pare che si stia optando di più per la prima ipotesi, ma sul web stanno circolando delle voci. Alcuni utenti hanno ipotizzato un ritorno come tronista di UeD Rosario Guglielmi. I telespettatori ricorderanno che anche lui abbandonò precocemente il Trono, ma in quella circostanza, a causa di segnalazioni molto gravi pervenute sul suo conto alla redazione. Il giovane, però, in questo periodo è stato avvistato a Roma, cosa che ha spinto alcuni utenti a credere che fosse nella capitale per partecipare alle prossime registrazioni di Uomini e Donne, che si terranno il 20, il 21, il 23 e 24 novembre. Si tratta di un indizio troppo blando per formulare un’ipotesi concreta, ma quando si tratta di UeD nulla è mai detto, quindi, staremo a vedere.