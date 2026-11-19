Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale di Frisco King, lo spin-off di Tulsa King che riporta Samuel L. Jackson nei panni di Russell Lee Washington Jr. La serie, creata da Taylor Sheridan, debutterà sulla piattaforma il 18 dicembre 2026.

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Cosa mostra il trailer di Frisco King

Le immagini permettono per la prima volta di osservare da vicino l’ex sicario interpretato da Jackson, alle prese con un’esistenza completamente diversa nella cittadina texana di Frisco. Il personaggio era stato introdotto nell’universo di Dwight Manfredi, il ruolo che Sylvester Stallone veste in Tulsa King. Dopo i guai con la legge rimediati a New Orleans, sono proprio Dwight e il suo avvocato a spingerlo verso un luogo meno esposto alla criminalità, lontano da attenzioni indesiderate. La scelta cade su un sobborgo del Texas, dove Russell tenta di costruirsi un nuovo impero e si accorge presto che neanche una comunità all’apparenza tranquilla è priva di insidie.

Le origini del protagonista continuano però a pesare sulla narrazione. New Orleans, inizialmente pensata come ambientazione principale del progetto, dovrebbe comparire soprattutto nella fase iniziale della vicenda, e nel trailer Russell vi fa ritorno scoprendo di non essere più il benvenuto. Le riprese si sono svolte in gran parte nel Nord del Texas e nell’area metropolitana di Dallas-Fort Worth. Questo suggerisce che il pilot possa restare l’unica vera parentesi nella città della Louisiana, salvo che qualche flashback non torni sul passato del personaggio.

Il percorso di Russell segue del resto una direzione tipica dei protagonisti firmati da Sheridan: un criminale che cerca di imporre un proprio codice morale in un contesto attraversato da ingiustizie e interessi contrapposti. Dalle immagini si intuisce che la sua attività potrebbe concentrarsi sul sottrarre denaro ad altri gruppi criminali, compresi quelli che sfruttano i più vulnerabili, mentre anche la presenza di agenti corrotti finirà per complicargli i piani. Ne esce un antieroe dalla morale ambigua, sospeso tra violenza, affari e una personale idea di giustizia.

Il cast, tra new entry e ritorni da Tulsa King

Accanto a Jackson recitano Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate e Savanna Gann. Il trailer conferma anche la presenza di Stallone nei panni di Dwight Manfredi, verosimilmente con un ruolo da guest star, e dà spazio ad altri volti già noti: Jay Will riprende il personaggio di Tyson, mentre Garrett Hedlund compare brevemente come Mitch, indizio di un legame tra le due serie più articolato di un semplice cameo.

Da NOLA King a Frisco King: come nasce lo spin-off

Jackson era già apparso nella terza stagione di Tulsa King, mentre l’ordine ufficiale dello spin-off è arrivato nel luglio 2025. Taylor Sheridan firma la sceneggiatura di tutti e otto gli episodi ed è tra i produttori esecutivi insieme a Stallone, allo stesso Jackson, a David Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, LaTanya Richardson Jackson e Keith Cox. Alla produzione lavorano Paramount Television Studios e 101 Studios.

Il progetto doveva intitolarsi NOLA King e riportare Washington nella sua New Orleans, prima che Sheridan spostasse le riprese nel proprio complesso in Texas, lo stesso dove si gira anche Lioness e Landman. La produttrice esecutiva Christina Alexandra Voros ha spiegato in passato che Frisco King è la serie di Russell Washington, così come Tulsa King è quella di Dwight Manfredi. Quattro episodi a testa portano la firma di Voros e Friedman, e Voros ha diretto anche il pilot.

I primi due episodi di Frisco King saranno disponibili su Paramount+ il 18 dicembre 2026. Da quel momento la piattaforma pubblicherà un nuovo episodio ogni venerdì.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI