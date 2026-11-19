Questa sera, giovedì 19 novembre, alle 21:30 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, la trasmissione di approfondimento che Paolo Del Debbio conduce in prima serata. In scaletta ci sono lo sciopero generale di venerdì, le proposte economiche della sinistra, un focus sull’integralismo islamico e, in chiusura, le novità sul caso di Garlasco.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Lo sciopero generale e le proposte economiche della sinistra

La puntata si apre con lo sciopero generale indetto per venerdì 20 novembre, al centro della prima parte insieme al pacchetto di proposte economiche della sinistra, che sta accendendo il confronto politico. Nel dibattito pesano soprattutto due punti: la patrimoniale e l’ipotesi di riportare in vita il reddito di cittadinanza.

In studio discuteranno Giovanni Donzelli per Fratelli d’Italia, Pierfrancesco Majorino e Simona Bonafè per il Partito democratico, Simone Leoni per Forza Italia e Susanna Ceccardi per la Lega. Schieramenti diversi, quindi, chiamati a rispondere alle stesse domande: quanto costa lo sciopero e dove trovare le risorse per le misure proposte dalla sinistra.

L’integralismo religioso e la voce di una donna musulmana

Il secondo blocco della serata cambia terreno e affronta le conseguenze dell’integralismo religioso islamico e le condizioni di vita delle donne in alcuni contesti comunitari. A raccontarle è la testimonianza diretta di una donna musulmana, che riferisce di essere stata segregata e picchiata. Il programma porta in studio questa vicenda personale per dare un volto a un tema spesso affrontato solo in astratto.

Le novità sul caso di Garlasco

La chiusura è dedicata all’attualità giudiziaria, con gli aggiornamenti sull’inchiesta per presunta corruzione che riguarda gli ex legali di Andrea Sempio. Il caso continua ad alimentare interrogativi e stasera viene ripercorso nei suoi sviluppi più recenti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI