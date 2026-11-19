Kevin Durand ha indicato l’aprile 2027 come finestra d’uscita di The Boy in the Iron Box, l’horror prodotto da Guillermo del Toro per Netflix e diretto da David Prior. A dare l’anticipazione è l’attore e non la piattaforma: una data ufficiale, per ora, non esiste.

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La finestra d’uscita secondo Kevin Durand

Durand ha parlato dei tempi di distribuzione in un’intervista registrata in occasione del Rhode Island Comic Con. Stando al suo racconto il film dovrebbe arrivare sulla piattaforma in primavera, ma Netflix non ha confermato nulla. Il titolo non compariva neppure nel calendario dei film annunciati per il 2026, e questo fa del 2027 l’ipotesi più concreta. Non è chiaro se l’uscita sarà esclusiva per il catalogo o se il film passerà anche in sala, come è accaduto ad altri titoli molto attesi.

«Ho girato un film per Guillermo del Toro intitolato The Boy in the Iron Box. Dovrebbe uscire, credo, ad aprile. Ho lavorato con Guillermo per quattro anni in The Strain, dove interpretavo un ucraino di Brooklyn. Poi mi ha detto: “Sai una cosa? Dobbiamo davvero ampliare gli orizzonti di Kevin e affidargli il ruolo di un russo in questo film”. Così interpreto entrambe le parti del conflitto in due narrazioni separate. Faccio il tifo per entrambe. È un personaggio piuttosto interessante. È un bel film».

Durand è tornato anche sul legame con il regista messicano, nato da quattro anni di lavoro insieme nella serie The Strain, dove interpretava Vasiliy Fet, un personaggio di origini ucraine. Questa volta la parte affidatagli è quella di un russo.

Una fortezza tra i boschi e una scatola incatenata

Il soggetto deriva da una serie di novelle scritte dallo stesso Del Toro con Chuck Hogan e uscite nel 2024. Vi si racconta di un gruppo di mercenari il cui aereo si schianta sulla cima di un monte: impossibilitati ad andarsene, gli uomini si riparano in una fortezza di pietra dove la minaccia peggiore non è l’incidente appena vissuto. Sulla pagina il rifugio serve a sfuggire ai lupi, e all’interno della costruzione abbandonata i protagonisti trovano una fossa nascosta con una scatola avvolta da catene.

Il cast riunisce Rupert Friend, che interpreta il capo del gruppo, Liev, Kevin Durand tra i mercenari e Jaeden Martell nei panni del ragazzo che dà il titolo al film. Del gruppo fanno parte anche Chris Petrovski, Aksel Hennie, Arnas Fedaravicius, Eugene Prokofiev, Julian Kostov e Jóhannes Haukur Jóhannesson.

David Prior alla regia, Del Toro alla produzione

Dietro la macchina da presa c’è David Prior, con un curriculum horror (The Empty Man) e un episodio diretto per Cabinet of Curiosities, la serie antologica realizzata con Netflix. Del Toro resta produttore, insieme a J. Miles Dale, collaboratore di diversi suoi progetti, con il coinvolgimento delle società Demilo Films e Necropia.

Il rapporto con la piattaforma è ormai consolidato e negli anni ha portato a Pinocchio, alla trilogia animata Tales of Arcadia e alla stessa Cabinet of Curiosities. L’ultimo capitolo in ordine di tempo è Frankenstein, che ha ottenuto nove candidature agli Oscar ed è uscito dalla corsa con tre statuette.

Le riprese si sono svolte ai Cinespace Studios di Toronto dal 20 ottobre 2025 al 13 gennaio 2026, e il film sarebbe ora in fase avanzata di post-produzione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI