Il 24 novembre Belve torna su Rai 2 con una nuova stagione, e a inaugurare il ciclo di interviste sarà Pierfrancesco Favino. L’attore ha accettato l’invito a sedersi sullo sgabello del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda il martedì sera.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Favino si siede sullo sgabello di Belve

Le nuove puntate si apriranno con l’attore romano, che dovrà affrontare il faccia a faccia con la padrona di casa, la quale con i suoi ospiti non concede sconti. Su quello sgabello si alternano da anni protagonisti dello spettacolo, del costume e della cronaca, chiamati a rispondere senza filtri e senza copioni preparati.

Tre puntate prodotte da Our Films

La stagione ha tre puntate, anche se non è escluso che possano diventare quattro. La rete resta la stessa: il programma è su Rai 2 dal 2023, dopo i quattro anni iniziali sul Nove. Cambia invece la casa di produzione, che passa da Fremantle a Our Films, società di Lorenzo Mieli, già amministratore delegato di Fremantle.

Belve in Prova e la sigla dei fuorionda

Con il ritorno del programma ripartono anche i provini per le persone comuni, che quest’anno prendono il nome di Belve in Prova e chiudono ogni episodio nei minuti finali. In genere ogni puntata ospita tre interviste, ma per la prima serata l’unico nome confermato è quello di Favino. Resta poi l’ormai consueta sigla di chiusura, quella che raccoglie i fuorionda registrati durante le interviste.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI