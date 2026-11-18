Netflix ha annunciato il documentario dedicato a Chiara Ferragni con un audio: si intitola Chiara e sarà sulla piattaforma dal 23 novembre. Dopo due anni lontana dai riflettori, l’imprenditrice digitale torna a raccontarsi in prima persona.

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L’annuncio sui social

La notizia è arrivata con un post comparso sui canali della piattaforma e condiviso dalla stessa Ferragni, con un audio in cui si dice pronta a rompere il silenzio:

“Sono stata due anni in silenzio e adesso non riesco più a stare zitta. Ci siamo finalmente: sta per uscire il mio docufilm”.

Il messaggio che accompagna la pubblicazione, diffusa sulla pagina Instagram di Netflix, è ancora più diretto: “È arrivato il momento di raccontarvi tutto. Chiara, dal 23 novembre solo su Netflix”. Fino a quel momento non c’erano stati preavvisi né anticipazioni ufficiali sulla data: l’uscita era stata soltanto accennata in una intervista, senza che il giorno fosse mai stato comunicato.

Un racconto lungo tre anni

Il documentario nasce da un’idea di Carmen Vogani, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Lorenzo Avola, con la regia di Leandro Manuel Emede. La produzione è di Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment, e il sottotitolo scelto è “Ne hanno parlato tutti. Tranne lei”.

La narrazione si concentra sugli ultimi tre anni: il percorso professionale, le polemiche, il procedimento giudiziario, la rottura con i collaboratori storici e la fine del matrimonio con Fedez. Per anni Ferragni ha mostrato a milioni di persone la propria vita pubblica, tenendo però per sé tutto ciò che accadeva lontano dai social.

Il caso pandoro

Il racconto attraversa anche il cosiddetto pandoro-gate, il passaggio che ha segnato il confine tra il successo e la caduta. Su quella vicenda, nell’intervista che ha preceduto l’annuncio, Ferragni non ha cercato attenuanti:

“Non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI