Paramount+ ha fissato al 31 dicembre l’uscita di The Day, il drama britannico sulle rapine con Minnie Driver nel ruolo della negoziatrice di polizia Sylvia “Vox” Voxley. Con la data sono arrivate anche le prime immagini della serie, girate durante un assedio.

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Vox contro i rapinatori, in una giornata raccontata due volte

Nel filmato l’attrice, nota per Emily in Paris e Runaway, è in modalità negoziatrice: i rapinatori sono barricati in un edificio nel bel mezzo di una rapina e la situazione degenera in un assedio tutt’altro che tranquillo. I criminali si fanno sentire più volte minacciando il personale della banca e a un certo punto comunicano a Vox di volere 100.000 sterline, circa 132.000 dollari, altrimenti cominceranno a uccidere gli ostaggi.

«Vogliamo 100.000 sterline o iniziamo a uccidere gli ostaggi»

Il racconto parte dal punto di vista della polizia e segue l’assedio per una giornata intera: la protagonista lotta contro il tempo e contro una pressione che sale di minuto in minuto, per portare in salvo le persone sequestrate. Quando la crisi arriva al punto di rottura, la storia torna indietro e riparte dalla parte dei rapinatori. Ogni episodio passa da una prospettiva all’altra, e ogni cambio riscrive quello che credevamo di aver capito.

Cast e produzione, dal Belgio alla versione britannica

Accanto a Driver recitano Luca Pasqualino (Rivals, The Musketeers) e Louisa Harland (Renegade Nell, Derry Girls). La serie nasce da Dynamic Television e Clapperboard Studios. La versione britannica, scritta da Ben Harris e Jesse O’Mahoney, adatta la belga De Dag, ideata da Jonas Geirnaert e Julie Mahieu.

Sul fronte produttivo, Mike Benson e Andy Morgan sono executive producer per Clapperboard, insieme a Daniel March di Dynamic Television e a Tamryn Reinecke. Jake Rollins è il producer, mentre la co-regia è affidata ad Andy Tohill e Ryan Tohill.

Come e quando vederla

Alla partenza, il 31 dicembre, saranno disponibili quattro episodi. Gli altri quattro arriveranno il 7 gennaio 2027 in tutti i territori Paramount+, con l’eccezione di Germania, Svizzera e Austria.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI