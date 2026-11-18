A Ballando con le Stelle il suo è il ruolo della commentatrice a bordo campo, ma Simona Ventura si è ritagliata anche quello della provocatrice. Dopo settimane di frecciatine a Barbara d’Urso, è arrivata la sua replica: nessuna ossessione, soltanto ironia.

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A bordo campo, senza copione

Tra i volti nuovi di questa edizione, Simona Ventura si gode una posizione defilata rispetto a giurati e concorrenti: leggerezza, felicità e la sensazione di essere completamente libera. Racconta che nessuno le indica cosa dire o pensare, perché non esiste un copione da seguire. La sua dichiarazione è netta: dice ciò che pensa con serenità, le sue sono battute ironiche, e con tutti ha un buonissimo rapporto.

Accanto a lei c’è Francesca Fialdini, compagna di avventure con cui si è creata un’intesa immediata.

Siamo diverse, ognuna ha il proprio ambiente di riferimento, ma ci vogliamo bene nella diversità. Ci siamo conosciute da poco e ci siamo anche unite. Francesca è sicuramente più buona di me, io non mi tengo un cecio in bocca, però non sono mai sgarbata né violenta. È lo show, ragazzi! Io ho 85 programmi e 40 anni di carriera alle spalle.

A chi le chiede se le piacerebbe sedersi in giuria risponde di no: da concorrente l’esperienza è stata talmente straordinaria che, quando Milly Carlucci le ha proposto il ruolo di tesoriera, ha accettato senza esitare. Preferisce questa parte, perché in giuria non potrebbe comportarsi come fa ora. E se lo spettacolo finisce tardi non è un problema: Fialdini porta sempre qualcosa da sgranocchiare.

La replica sulle frecciatine a Barbara d’Urso

Tutto era cominciato nella prima puntata, con una domanda rivolta alla giurata a proposito dell’intesa tra Ornella Muti e Pasquale La Rocca: «Non è che sei un po’ gelosetta?». Sono seguite altre uscite, dal soprannome “Barbara Ciao Come Sto d’Urso” all’allusione a un presunto risentimento per il rifiuto di partecipare a uno spettacolo teatrale, fino alla messa in dubbio dell’autoironia dichiarata dalla diretta interessata.

Ventura ridimensiona tutto: quella battuta era uno scherzo, la stragrande maggioranza delle persone l’avrebbe presa ridendo, e le sue uscite dipendono da ciò che accade sulla pista da ballo. La precisazione è netta.

Non sono ossessionata da Barbara d’Urso. Nella commedia di questo show ognuno si sceglie la parte che predilige.

Distensive anche le parole per Ornella Muti, che definisce una persona pazzesca, straordinaria e carismatica, una delle attrici più famose all’estero eppure fragile, verso la quale si sente molto protettiva.

I favoriti per la vittoria

Alla domanda su chi spera trionfi, Simona Ventura risponde che sarebbe bello se il titolo tornasse a una maestra donna. Tra i favoriti indica Giada Lini in coppia con Alessandro Matri, ma avverte che il cammino è pieno di ostacoli: da superare ci sono Monica Guerritore, che definisce divina, e Noemi Bocchi, outsider che balla benissimo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI