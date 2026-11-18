Da lunedì 23 novembre Love for Rent arriva su Mediaset Infinity: la commedia romantica turca esce in esclusiva on demand, con un episodio nuovo ogni giorno dal lunedì al venerdì, da guardare gratis quando si vuole.

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Una storia d’amore nata da un contratto

Il titolo originale è Kiralık Aşk, che si può rendere con “amore in affitto”, e il meccanismo è quello classico della commedia romantica: un accordo finto che, episodio dopo episodio, diventa qualcosa che nessuno dei due aveva messo in conto. La protagonista è Defne Topal, cameriera piena di energia che lavora in un ristorante e che, per risolvere i problemi economici della famiglia, accetta una proposta decisamente insolita. Nel giro di sei mesi deve far innamorare di sé Ömer İplikçi (Barış Arduç), uomo d’affari affascinante e piuttosto riservato che gestisce un negozio di proprietà della famiglia.

Il piano è opera di Neriman, l’eccentrica zia di Ömer, decisa a trovargli una moglie a ogni costo e disposta a pagare pur di riuscirci. Il quadro, però, è più complicato di così: nella trama compare anche un gruppo di mafiosi con cui Defne ha un debito e che ha rapito suo fratello, e per riabbracciarlo la ragazza deve procurarsi 200.000 lire turche nell’arco di 24 ore. Tra equivoci, bugie sempre più difficili da sostenere e un sentimento che cresce puntata dopo puntata, arriva il momento della scelta: dire la verità e rischiare di perdere tutto, oppure continuare a vivere un amore nato da una menzogna.

Elçin Sangu e Barış Arduç, la coppia che ha conquistato mezzo mondo

Il successo della serie poggia soprattutto sulla chimica tra i due protagonisti. Andata in onda in Turchia tra il 2015 e il 2017, Love for Rent è diventata una delle rom-com di riferimento di tutta la serialità turca: ha raccolto premi e riconoscimenti in patria e un pubblico enorme anche fuori dai confini nazionali grazie alla distribuzione internazionale. I fan di mezzo mondo l’hanno eletta a coppia iconica delle dizi, e l’affiatamento sullo schermo resta uno dei motivi per cui ancora oggi viene riguardata.

Per il pubblico italiano Elçin Sangu è già un volto noto: l’abbiamo vista nei panni di Güzide ne La ragazza e l’ufficiale, il period drama passato su Canale 5. Qui cambia completamente registro e si muove nel territorio brillante della commedia.

Un episodio al giorno, allo scoccare della mezzanotte

Si segue il formato ormai collaudato dell’appuntamento quotidiano, lo stesso che ha accompagnato i fan di My Sweet Lie: ogni nuovo episodio viene reso disponibile allo scoccare della mezzanotte, dal lunedì al venerdì. La visione resta libera: ogni puntata si recupera quando si preferisce collegandosi alla piattaforma, senza costi.

Con questa serie il catalogo di dizi di Mediaset Infinity si allarga ancora. Sono già disponibili gratuitamente titoli come My Sweet Lie, Io sono Farah, Atto d’Infedeltà, Segreti di Famiglia e Another Love.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI