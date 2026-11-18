Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Grifters, nuova serie crime brasiliana creata da KondZilla con Felipe Braga e Kaique Alves. La serie debutta sulla piattaforma il 9 dicembre, con alle spalle un nome che in Brasile pesa parecchio: quello di chi ha già firmato il più grande original brasiliano del servizio.

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Dalla periferia di San Paolo, le truffe come via d’uscita

La storia comincia con Biel, interpretato da Samuel Naor al debutto davanti alla macchina da presa. È un ragazzo della periferia di San Paolo che si fa in quattro per la famiglia e si ritrova con un debito che rischia di costargli la casa in cui vive con la madre, Sônia (Thais Lago). In cerca di una soluzione si avvicina alla Tropa dos 7, un gruppo di coetanei che usa le truffe online per fare soldi e guadagnare posizioni nella scala sociale. Nel trailer una voce fuori campo riassume la loro morale con una battuta secca:

«Prendiamo dai ricchi per aiutare chi ha bisogno. In questo caso noi».

In Brasile la serie esce con il titolo Rauls, e Biel è appunto un Raul, un truffatore dei tempi moderni che trasforma i raggiri in una vita di lusso. Per mettere a segno il colpo più grosso dovrà rompere le regole che lo tengono al riparo e costruire una squadra all’altezza. Il pubblico di riferimento è quello dei maggiori di 18 anni.

Un cast tra facce nuove e nomi affermati

Attorno a Naor si muove un gruppo di giovani talenti che dà corpo alla banda di truffatori: Giovanna Cremonezi è Patrícia, Traplaudo è Richard, MC Chaverin è Lukinhas, MC Dricka è Thamyris, MC GP è TH e Nath Fischer è Lara. MC Nilo veste i panni di Chacota, mentre tra i volti più conosciuti spiccano Bruno Gagliasso e la stessa Thais Lago.

Daniel Lieff, Fred Ouro Preto, Gabriel Zerra e Thatiane Almeida firmano la regia degli episodi. Alves è lo showrunner del progetto, sviluppato da KondZilla e LB Entertainment e prodotto da Manas Filmes; alla produzione esecutiva figurano Konrad Dantas, Rita Moraes, Felipe Braga, Kaique Alves, Bel Berlinck e Joana Cooper.

KondZilla, da Sintonia a Grifters

Dietro tutto questo c’è Konrad «KondZilla» Dantas, il cui canale YouTube conta 68 milioni di iscritti. Prima di Grifters ha creato Sintonia, il franchise originale brasiliano più grande della piattaforma, arrivato a cinque stagioni. «Grifters è una storia profondamente legata al Brasile di oggi, a internet, alla cultura giovanile e al modo in cui le persone si rapportano al denaro e al successo», ha spiegato, rivendicando le proprie radici:

«Conosco la realtà della vita nelle favelas perché vengo da lì. So che ci sono difficoltà e che quelle realtà vanno raccontate, ma so anche che esistono belle storie di amore, amicizia, conquiste e sogni che meritano di essere raccontate e viste, in Brasile e nel resto del mondo».

Kaique Alves racconta invece che l’idea nasce dalla voglia di storie autentiche, senza i filtri che il mondo applica al Brasile. Le truffe, sostiene, sono anche un crimine, ma soprattutto lo specchio della disuguaglianza e di quanto in là si spingono le persone pur di raggiungere una vita «migliore».

«Grifters nasce dal desiderio di raccontare storie autentiche, senza i filtri che il mondo così spesso mette sul Brasile. Nella nostra serie le truffe rappresentano più di un crimine: riflettono la disuguaglianza intorno a noi, fin dove si arriva in cerca di una vita “migliore” e il prezzo delle scorciatoie. Questa storia mi è molto vicina, ed è proprio questo, credo, a renderla autentica e capace di parlare a persone di tutto il mondo».

Felipe Braga aggiunge che la squadra ha voluto evitare gli stereotipi e le caricature. Il risultato, dice, è una serie dal ritmo serrato, con uno stile visivo fresco e interpretazioni molto crude, frutto di ciò che ciascun membro del cast ha portato della propria esperienza.

Per Elisabetta Zenatti, vicepresidente dei contenuti Netflix per il Brasile, la storia porta una voce nuova a una domanda universale: quanto in là saresti disposto a spingerti per cambiare la tua vita? Raccontata dalla periferia di San Paolo, con talenti nuovi e una narrazione veloce, è una storia locale che, secondo la piattaforma, può parlare a pubblici di ogni paese.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI