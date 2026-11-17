Il thriller che Alex Cary sta preparando per Apple TV ha un nuovo volto: Wilson Bethel affiancherà Dakota Fanning. Il pubblico delle serie Marvel lo ricorda per aver interpretato Benjamin “Dex” Poindexter, alias Bullseye, in Daredevil.

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Un ruolo ricorrente e ancora segreto

L’attore ha firmato per una parte ricorrente nella serie, che al momento non ha ancora un titolo ufficiale. Il personaggio che interpreterà resta top secret e non si sa ancora quanto spazio avrà nella storia. Arriva in un cast già molto affollato.

Insieme a Bethel e Dakota Fanning ci sono Stellan Skarsgård, Daryl McCormack, Grace Gummer, Joely Richardson, Susan Kelechi Watson, David Zayas e Louisa Krause. Gummer dovrebbe vestire i panni di Juliana, la figlia maggiore del capo del conglomerato interpretato da Skarsgård. Fanning, dal canto suo, arriva a questo progetto con tre candidature agli Emmy.

Un’agente sotto copertura in un conglomerato fuori controllo

La storia ruota attorno a Dakota Fanning, che interpreta un’agente del Tesoro infiltrata in un conglomerato internazionale da miliardi di dollari, con ramificazioni politiche e criminali capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Col passare del tempo la protagonista si ritrova divisa tra la missione che le è stata affidata e la convinzione che il suo obiettivo principale, l’erede designato di quel potere corrotto, sia in fondo un uomo buono, degno del suo amore.

Chi produce e chi dirige

Dietro la serie c’è Sony Pictures Television. Cary ne è creatore, showrunner e produttore esecutivo attraverso la sua FLW Productions. Tra i produttori esecutivi figurano Julie Gardner (Doctor Who, Lady in the Lake) per Bad Wolf America, Elle Fanning, sorella di Dakota, la stessa Dakota Fanning e Brittany Kahan Ward di Lewellen Pictures. La regia è di Kari Skogland, che è anche produttrice esecutiva.

La lavorazione è partita a metà del 2026, con riprese a New York effettuate lo scorso luglio, mentre l’arrivo su Apple TV è dato per probabile nel 2027. Il progetto era stato annunciato a gennaio e da allora ha continuato a raccogliere nomi, un tassello alla volta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI