Dal 23 al 28 novembre su Canale 5, Tutto per la mia famiglia ruota attorno ai ricatti che tengono in scacco quattro studentesse e a una truffa da centomila dollari. La serie turca, nota in patria come Kardeşlerim, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:00 e il sabato alle 14:30; è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

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Emir ricatta le ragazze dopo la notte del lago

Nella vita di Orhan Gonul trova uno spazio sempre più largo, e questo fa infuriare Aybike, decisa a restituirle il denaro prestato a Ogulcan per il motorino. Doruk e Asiye le vengono in aiuto e chiedono al preside di ammettere al ballo Aybike e Omer: arrivare primi significherebbe incassare il premio e sistemare la faccenda. Nella competizione tra istituti vincono Aybike, Berk, Asiye e Doruk, che portano a casa anche la somma in palio. Intanto tra Ogulcan ed Emir la tensione sale, e per provocare il rivale Ogulcan gli racconta che Harika lo ha coperto davanti al Consiglio Disciplinare.

Il clima precipita quando Emir porta Harika in un posto isolato e la aggredisce: lei si difende con uno spray e lui sviene. Aybike, Susen e Asiye accorrono in suo aiuto e, per una serie di circostanze sfortunate, l’automobile di Emir finisce nel lago. Le tre assistono alla scena senza poter intervenire e chiamano i soccorsi.

Il giorno dopo guardano da lontano il recupero: Emir è vivo e viene portato in ospedale. Temono che racconti alla polizia una versione dei fatti che le accusi di tentato omicidio, perciò decidono di tenere il segreto, anche se il nervosismo le rende sospette agli occhi di chi sta loro intorno. A scuola si appartano per parlare dell’accaduto e Tolga le raggiunge, dicendo di sapere tutto; per spaventarle sostiene che Emir è tra la vita e la morte e che rischiano il carcere. Subito dopo Emir si presenta alle loro spalle, vivo e in salute.

Da quel momento per le quattro comincia un calvario. Aybike deve rubare il compito di matematica e infilarlo nello zaino di Berk, che il professore punisce ingiustamente e che si allontana da lei sentendosi tradito. Emir incastra anche Doruk: fa devastare la sala radio di cui il ragazzo custodisce la chiave, il preside lo ritiene responsabile e gli revoca l’incarico di rappresentante d’istituto, senza che Asiye possa fare nulla per difenderlo. Susen è costretta a incastrare Omer, accusato di aver preso in giro Emir e Tolga con un disegno, e Asiye deve stare al gioco di Emir davanti a Doruk, alimentando la gelosia del fidanzato. Tolga poi sequestra il denaro del ballo ad Aybike e Asiye e lo consegna a Emir, facendo infuriare Berk. Harika, da parte sua, tende una trappola a Ogulcan: gli fa credere di voler riprovare con lui, registra la scena in un video umiliante e lo fa circolare tra i corridoi della scuola.

La vendetta di Emir arriva fino a una denuncia per tentato omicidio: la polizia entra a scuola per portare le ragazze in commissariato, mentre Ogulcan, Omer, Berk e Doruk si attivano subito per aiutarle.

La truffa da centomila dollari ai danni di Ayla e Nebahat

Su un altro fronte Ayla e Nebahat portano avanti il progetto di una nuova crema per il viso e organizzano i provini per lo spot. Akif, risentito per non essere stato coinvolto, prova a parlare con loro e, trovando un muro, decide di metterle davanti a una scelta che le lascia senza parole. Per finanziare l’affare le due donne chiedono un prestito, mentre Akif punta l’intero patrimonio su un’operazione rischiosa.

Il colpo di scena arriva quando scoprono di essere state raggirate: i centomila dollari ottenuti con il prestito sono andati perduti. La truffa l’ha orchestrata Akif, con la complicità di Harun.

Il suo piano, però, si sgretola: la nave su cui ha puntato tutto naufraga per il maltempo. Akif, sopraffatto dal dolore per la perdita dei suoi averi, accusa un malore e sviene; lo salva l’intervento tempestivo di Nebahat. Sapendo di non poter pagare i creditori e volendo evitare il pignoramento di ciò che gli resta, ordina a Celil di dar vita a una società cosmetica, all’oscuro di Ayla e Nebahat, e di intestarle tutte le sue proprietà. A tutela ulteriore fa nominare Suzan amministratore delegato, esponendola di fatto al rischio di un arresto.

Sengul scopre il foulard e chiede il divorzio

In carcere Sengul divide la cella con Zehra, che, credendo di farle un favore, manda due scagnozzi a distruggere il ristorante di Gonul, la donna che a suo dire ha mandato in rovina la famiglia Eren. Poco dopo Sengul esce grazie alla condizionale e rientra a casa piena di gioia; Orhan però è furioso per quanto è successo al ristorante e le fa sapere che chiederà il divorzio.

Gonul intanto riceve una buona notizia dalla figlia e, piena di entusiasmo, abbraccia Orhan. Ogulcan li vede e resta profondamente amareggiato, temendo che il padre abbia ormai deciso di porre fine al matrimonio. La situazione precipita quando Sengul scopre il foulard di Gonul nella stanza da letto e accusa Orhan di tradirla. Lui nega, anche se poi ammette con Gonul di voler chiudere il matrimonio. Ad alimentare la tensione ci pensa Hilmiye, che li vede uscire insieme da casa di lei, dove l’uomo è stato attirato con un pretesto, e corre a riferirlo a Sengul.

Convinta di essere stata tradita, Sengul chiude la questione e consegna a Orhan i documenti per il divorzio consensuale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI