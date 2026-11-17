La terza edizione di This is Me torna in prima serata su Canale 5 con Silvia Toffanin, in una versione più compatta: due sole puntate, in onda il 7 e il 14 dicembre.

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Due appuntamenti, il 7 e il 14 dicembre

Per seguire lo show basterà segnare sul calendario due date, entrambe di inizio dicembre. Il debutto cade in una serata particolare: il 7 dicembre Rai 1 è impegnata con la diretta della Prima della Scala, e la rete ne approfitta per occupare lo spazio con il programma di Toffanin, che torna una settimana più tardi, il 14 dicembre. La terza stagione era già nel palinsesto 2026/2027, con la conduzione affidata a Silvia Toffanin e il contributo creativo di Maria De Filippi.

Il programma, pensato per dare spazio al talento in ogni sua espressione, ha esordito con una prima edizione interamente riservata ai talenti di Amici di Maria De Filippi. La produzione è di Fascino PGT, società di Maria De Filippi. La prima puntata della nuova stagione è stata registrata giovedì 22 ottobre 2026, prima di andare in onda a dicembre.

I protagonisti annunciati

Sul palco della prima serata sono attesi Elisa e Andrea Bocelli, insieme a Gerry Scotti. Stando alle anticipazioni, proprio il conduttore arriverebbe allo show visibilmente emozionato, oltre che particolarmente seguito dal pubblico.

Alla registrazione di ottobre hanno partecipato Andrea Bocelli ed Elisa, con Emma Marrone. Le date del 7 e del 14 dicembre restano comunque in attesa della conferma ufficiale di Mediaset, come l’elenco completo degli ospiti che si alterneranno nelle due serate.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI