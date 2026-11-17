Paolo Belli torna nello studio di Ballando con le Stelle. Nell’ottava puntata del programma, in onda su Rai 1 sabato 21 novembre, il cantante sarà ballerino per una notte e scenderà in pista insieme ad Anastasia Kuzmina.

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Un volto storico del sabato sera

Da una ventina d’anni Belli è una presenza ricorrente del sabato sera di Rai 1, tra la guida dell’orchestra e la Sala delle Stelle. Nell’edizione in corso avrebbe dovuto riprendere proprio il compito di inviato dalla Sala delle Stelle, dopo aver gareggiato nella stagione precedente in coppia con Kuzmina. D’accordo con l’azienda, però, ha scelto di non comparire in video: pesa il suo coinvolgimento nell’incidente mortale del 13 luglio a Cognento di Campagnola Emilia, in cui è morto Alessandro Magnani. Al suo posto, come inviato, era stato chiamato Simone Di Pasquale.

Un rientro graduale, fino al primo passo in video

Dopo luglio il cantante aveva sospeso concerti e impegni televisivi. A fine settembre una nota condivisa con la Rai aveva precisato che non sarebbe apparso in video nell’edizione 2026, pur continuando a collaborare dietro le quinte. Il primo passo pubblico è arrivato il 3 novembre, con un video comparso sui suoi canali social. Ballando è quindi il primo impegno televisivo di questo cammino. Tra dicembre e gennaio sono attese anche le prime date dal vivo.

L’annuncio di Milly Carlucci

La notizia l’ha data la stessa conduttrice, che sui social ha descritto il rientro come un ritorno a casa, in famiglia. Per Belli non è prevista una semplice ospitata: l’idea è di radunare intorno a lui tutti i maestri del programma, così che la serata somigli più a un abbraccio simbolico che a una prova da affrontare in gara.

«Torna a casa, in famiglia, con l’abbraccio di tutti noi»

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI