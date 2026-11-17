ABC ha ufficializzato il cast della seconda stagione del revival di Scrubs: il trio storico resta al centro della scena, Ava Bunn viene promossa e tornano alcuni volti amatissimi, mentre due personaggi lasciano il posto. Il debutto è fissato per mercoledì 18 novembre su Disney+ Italia.

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Il cast confermato

Le nuove puntate saranno guidate ancora da Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke, rispettivamente nei panni di John “J.D.” Dorian, Christopher “Turk” Turk e Elliot Reid. Con loro c’è Ava Bunn: dopo essere stata una presenza ricorrente nella prima stagione del revival, diventa series regular nel ruolo di Sam Tosh.

Restano come personaggi ricorrenti anche John C. McGinley, il Dr. Perry Cox, e Judy Reyes, Carla Espinosa. La loro presenza dovrà fare i conti con gli impegni dei due attori altrove, visto che sono entrambi series regular in altre serie girate a Los Angeles: McGinley in Rooster di HBO e Reyes in High Potential di ABC.

Il ritorno più atteso è quello di Neil Flynn, lo storico Inserviente. Nella prima stagione del revival era comparso soltanto nel finale, mentre ora il suo ruolo sarà più ampio. Nei nuovi episodi ci sarà anche Rachel Bilson nei panni di Charlie, la visitatrice dell’ospedale che nel finale aveva subito trovato sintonia con J.D., impegnata in un arco di più episodi. Tornano inoltre Christa Miller (Jordan Sullivan), Robert Maschio (The Todd), Vanessa Bayer (Sibby), James Scott (Dubois) e Scott Foley, di nuovo nei panni di Sean Kelly, l’ex fidanzato di Elliot.

Tra i giovani medici introdotti dal revival continueranno a comparire Jacob Dudman (Asher Green), David Gridley (Blake Lewis), Layla Mohammadi (Amara Hadi) e Amanda Morrow (Dashana Trainor). Usciranno di scena Joel Kim Booster, che interpretava il Dr. Kevin Park, e X Mayo, la Charge Nurse Raymond. Resta da sciogliere il nodo su Ken Jenkins, lo storico Dr. Bob Kelso, la cui presenza non è stata confermata.

I nuovi ingressi nel cast

Tra le aggiunte di questa stagione c’è John Higgins, mentre Tamera Mowry-Housley sarà guest star nei panni della dottoressa Steffie, una pediatra decisa a convincere Tosh a scegliere la pediatria come specializzazione.

Lo showrunner Aseem Batra ha spiegato che la serie resta incentrata sui personaggi storici, ma il revival continua a raccontare anche la vita privata dei nuovi medici. J.D., Turk ed Elliot non sono più specializzandi: sono medici affermati del Sacro Cuore, chiamati a ispirare e guidare chi è arrivato dopo di loro, tra gli alti e bassi della vita in ospedale. Ad aprile Batra aveva già anticipato che Charlie, il personaggio di Bilson, avrebbe avuto un arco distribuito su più episodi.

Dieci episodi dal 18 novembre

La seconda stagione sarà composta da 10 episodi e, al momento dell’annuncio del cast, era già in produzione. Il debutto è previsto per mercoledì 18 novembre 2026 in esclusiva su Disney+ Italia, che pubblicherà poi un nuovo episodio a cadenza settimanale. Negli Stati Uniti la serie va in onda su ABC il mercoledì e il giorno successivo approda in streaming su Hulu.

Sul fronte produttivo, Mathew Harawitz, co-produttore esecutivo nella prima stagione, è stato promosso a produttore esecutivo. Entrano nel gruppo degli esecutivi anche Michael Spiller, che aveva diretto un episodio del revival, e Randall Keenan Winston.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI