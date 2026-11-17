Il Festival si chiamerà Sanremo 77 e non Sanremo 2027: lo ha rivelato Stefano De Martino durante Aspettando Sanremo, l’incontro della Milano Music Week ospitato ieri nella Cattedrale della Fabbrica del Vapore a Milano. Intervistato da Linus, il direttore artistico ha confermato di aver già risposto no ad alcuni artisti in lizza, Arisa compresa, e ha anticipato alcune scelte televisive della kermesse.

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Niente co-conduttori, ma ospiti diversi a ogni serata

De Martino salirà sul palco dell’Ariston senza co-conduttori fissi. La formula scelta prevede una serie di ospiti che lo affiancheranno di volta in volta, con l’obiettivo di dare colori diversi alle singole serate. Lo ha spiegato lo stesso conduttore, precisando che questa soluzione lo incuriosisce più di un cast stabile di co-conduttori.

Il nome della competizione si stacca dalla tradizione recente delle edizioni indicate con l’anno: sarà semplicemente Sanremo 77, perché è la settantasettesima edizione della manifestazione. Secondo De Martino, la scelta si lega anche all’identità di un’annata particolare, quella del 1977.

La sigla storica e la grafica scritta a mano

Per la sigla si torna al passato: risuonerà di nuovo Perché Sanremo è Sanremo, il brano storico degli anni ’90 che, come ha raccontato il direttore artistico, scava nella memoria di tutti. Anche l’identità visiva del Festival guarda all’artigianato. Le grafiche saranno interamente scritte a mano, dai nomi degli artisti ai titoli delle canzoni, e sono state affidate all’artista Marcello Maloberti. De Martino ha spiegato che la scelta nasce dalla volontà di preservare l’intelligenza artigianale in un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale.

Quanto al resto della macchina organizzativa, il direttore artistico ha ascoltato oltre mille canzoni tra Big e Nuove Proposte. Il cast definitivo non è ancora chiuso: il termine per la consegna dei brani è fissato al 23 novembre, quindi qualche ritardatario potrebbe ancora aggiungersi. De Martino ha spiegato che con 30 artisti si possono accontentare tutti, mentre con 23 si deve pensare soprattutto al pubblico, e ha confermato che ci sarà una bella fetta di indipendenti accanto a nomi meno conosciuti ma con brani di spessore.

L’11 dicembre i nomi dei Big, con Sarà Sanremo

Per scoprire chi saranno i concorrenti bisogna aspettare venerdì 11 dicembre, quando andrà in onda su Rai1 alle 21.30 la finale di Sarà Sanremo. Quella sera si concluderà anche la sfida tra i 6 giovani in gara, e il vincitore di Sanremo Giovani conquisterà un posto tra i Big, diventando il 24esimo artista in gara.

De Martino non teme le anticipazioni: ha spiegato che fuori dai social esiste un’Italia fatta di province non collegate perennemente alla rete, e che gli piacerebbe mantenere nascosti due o tre nomi fino all’11 dicembre. Se invece le indiscrezioni arriveranno prima, assicura che non si adirerà e non si rovinerà le giornate.

Sul fronte delle scelte già compiute, il direttore artistico ha confermato di aver detto no ad alcuni artisti, tra cui Arisa, per non tenerli bloccati mentre le case discografiche organizzano i propri calendari. Nel caso di Arisa, ha spiegato, non riteneva ci fosse il pezzo giusto rispetto all’anno scorso, e ha preferito liberarla perché potesse dedicarsi ad altri progetti. Restano ancora alcune proposte in stand-by, che valuterà in questi ultimi giorni. Il numero ridotto di cantanti non dipende dalla durata del Festival, ma dalla volontà di tornare a un numero un po’ più esclusivo. Il Festival è in programma dal 16 al 20 febbraio 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI