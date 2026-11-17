La quinta puntata di GialappaShow è andata in onda lunedì 16 novembre. Il programma della Gialappa’s Band, firmato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, è prodotto da Banijay Italia con la regia di Andrea Fantonelli. L’appuntamento era alle 21.30 su Tv8, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW.

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Pierpaolo Spollon al fianco del Mago Forest

A guidare la serata insieme al Mago Forest c’è l’attore Pierpaolo Spollon, che entra in studio in modo poco convenzionale, spuntando da un gigantesco cavallo di Troia. Ad aspettarlo ci sono incontri surreali, a cominciare da quello con il Regista Turco interpretato da Toni Bonji, che lo trascina dentro la fiction La Mamma dei Cani. Per lui anche la consueta intervista al Caffè Letterario e una serie di situazioni imprevedibili.

Le parodie, gli ospiti e i ritorni in studio

Nel corso della puntata arriva Bruno Barbieri, che si trova davanti a se stesso nella versione parodistica firmata da Ubaldo Pantani. La comicità passa poi da Brenda Lodigiani, che riprende i panni di Victoria Cabello con il suo Gay Guida ed è protagonista di una nuova puntata di Chi l’ha Visto? Retired.

Giulia Vecchio dà corpo alle sue parodie di Iva Zanicchi e di Emma Marrone, pronte a fare irruzione in studio e a movimentare la serata, mentre Max Angioni riporta in scena Jaynital, lo Psicologo e Lele Adani di Ultimo Appuntamento. Ubaldo Pantani firma un nuovo collegamento nelle vesti di Chiofalo. Giovanni Vernia porta in studio la sua versione di Ultimo, Stefano Rapone fa un’altra incursione ne Le Iene e c’è spazio anche per una scatenata versione di Stefano De Martino, interpretata da Gigi e accompagnata dal corpo di ballo.

Torna un nuovo episodio di Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, con Giovanni Floris tra i partecipanti, e rientrano anche Casa Piersilvi, Verità Fuorvianti e la rubrica sulle start-up con Ascanio Maria Lodovichi interpretato da Edoardo Ferrario. Il quadro comico si chiude con Maccio Capatonda e il podcast Storie Male, insieme ai collegamenti e ai filmati, tra cui Parola di Tyson e Provaci Ancora Daniel.

La sfida musicale dei Neri per Caso

La parte musicale è affidata ai Neri per Caso, che animano la serata con esibizioni capaci di passare da un genere all’altro e di pescare nei classici senza tempo. Si va da Bohemian Rhapsody dei Queen a All You Need Is Love dei Beatles, fino a un medley che unisce …Baby One More Time di Britney Spears e Chandelier di Sia, con Emma Nolde e Any Other. Nel programma anche un omaggio a Madonna sulle note di Ray of Light e l’esibizione in Sentimento pentimento, con un’improbabile versione di Francesco Gabbani interpretata da Ross.

I Neri per Caso se la vedono poi in una sfida musicale con i BTN, il gruppo formato da Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi e Ross e Giovanni Vernia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI