Al Grande Fratello Vip il rapporto tra Marina La Rosa e Andreas Muller è finito sotto i riflettori. Nella puntata di lunedì 16 novembre Ilary Blasi ha mostrato ai due concorrenti i filmati della loro vicinanza e ha fatto ascoltare al ballerino le dichiarazioni di Veronica Peparini, sua moglie, sul legame nato dentro la Casa.

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Il dispiacere di Marina La Rosa

La concorrente ha faticato a digerire il colpo e ha deciso di prendere le distanze dal compagno di avventura, per non alimentare altri sospetti su quello che continua a definire semplice affetto. Marina ha raccontato di essere rimasta molto male e di temere soprattutto quello che può essere scritto fuori dal reality.

Ci sono rimasta malissimo. Io non mi avvicino più ad Andreas, non vorrei mai che pensassero male, mi dispiacerebbe… chissà cosa stanno scrivendo fuori.

Il suo rammarico, ha aggiunto, riguarda in particolare l’ipotesi che la coreografa abbia potuto dubitare delle sue intenzioni, dal momento che tra lei e Muller non c’è mai stato altro che amicizia.

Noi lo sappiamo che siamo amici, ma che Veronica abbia avuto un minimo dubbio, questa cosa mi dispiace profondamente.

Marina ha poi ricostruito i contorni di un rapporto che risale al 2024, quando i tre si sono conosciuti: negli ultimi due anni le occasioni di incontro, matrimonio compreso, si contano sulle dita di una mano, e l’intesa più forte, ha precisato, è nata semmai con Veronica. Ha quindi voluto rassicurare la coreografa, ricordando che di Andreas si può fidare pienamente.

Nelle sue dichiarazioni Veronica Peparini aveva confermato la fiducia totale nel marito, ammettendo però di essere gelosa di carattere, e si era augurata che il ballerino sapesse distinguere le dinamiche del gioco dalla vita reale. A darle fastidio sarebbero state soprattutto le malelingue e i messaggi sui social che alludevano a un presunto flirt.

Lo sfogo di Andreas Muller contro gli autori

Anche il ballerino è apparso provato dopo aver ascoltato le parole della moglie. Ha rivolto la critica più dura a chi ha costruito il momento in studio: a suo avviso sarebbe stato preferibile far entrare Veronica nella Casa, così da permettere a tutti di chiarire la questione guardandosi negli occhi.

Muller ha tenuto a precisare un punto che considera decisivo: nei frangenti di vicinanza mostrati nel filmato lui e Marina stavano parlando delle sue figlie, Penelope e Ginevra, non di questioni sentimentali.

L’hanno gestita a ca**o di cane.

Avrebbe voluto soprattutto un chiarimento immediato con la moglie, per evitare interpretazioni e fraintendimenti. Nella Mystery Room ha potuto rivedere alcune immagini insieme a lei e ascoltare un suo messaggio; rientrato in salone ha ribadito l’amore per Veronica e il valore dell’amicizia con la concorrente. Sulle parole della compagna ha osservato che sì, Veronica è una donna gelosa, ma che a pesare maggiormente è l’effetto dei social.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI