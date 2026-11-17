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La collana scomparsa e la trappola per Cansu

Lunedì Sahika si ritaglia un posto accanto a Hasan Ali in vista di un appuntamento di lavoro importante, mentre Ender incontra Kaya per una videochiamata con Yigit. Nella stessa giornata Yildiz e Asuman, in preda al panico perché non trovano più la collana che Asuman ha perso, decidono di accusare Diana, la tata del piccolo Halit Can, sostenendo che il gioiello l’abbia preso lei. Feride smaschera entrambe davanti a Cagatay, che resta turbato dal comportamento della moglie e dalla facilità con cui racconta bugie.

Martedì Sahika cerca di guadagnarsi la fiducia di Hasan Ali facendosi fotografare insieme al piccolo Halit Can. Nel frattempo Cagatay, Emir e Caner mettono a punto un piano per incastrare Cansu: dopo una lite simulata con Yildiz, Cagatay si chiude in un hotel fingendo di essere ubriaco. Cansu ci casca, lo raggiunge e si infila nel suo letto, convinta di poterlo manipolare. Lui le lascia intendere di aver scoperto l’inganno, ma proprio allora arriva Yildiz, che li sorprende insieme e si convince di essere stata tradita. Le spiegazioni del marito non bastano: lei lascia la casa portando con sé Halit Can e Asuman.

Mahmut aggredisce Sahika e viene ucciso

Mercoledì Hasan Ali vuole punire Mahmut per l’infedeltà commessa, ma l’uomo fraintende gli ordini e tenta di eliminare Sahika. Lei però ha la meglio e lo uccide per difendersi; per evitare le conseguenze coinvolge Zehra, stordita dai farmaci, e la fa trovare accanto al cadavere. Quando Hasan Ali e Sedai arrivano prostatitis, nella villa scoppia il caos e i sospetti si concentrano su Sahika, anche se non emerge alcuna prova a suo carico.

Il quadro all’asta e la finta gravidanza

Giovedì Yildiz ha contratto debiti per comprare all’asta un quadro che poi Halit Can rovina. Per rimediare, con l’aiuto di Ender prova a venderlo di nascosto al suocero Hasan Ali per duecentomila, dicendo che appartiene a una sua cara amica in difficoltà economiche. Il suocero si insospettisce e dagli accertamenti di Sedai risulta che il quadro è proprio di Yildiz: così riunisce i familiari nell’abitazione del figlio e rimprovera duramente la nuora davanti a tutti. Cagatay prende le difese della moglie e se ne va infuriato, lasciando Yildiz stremata e decisa a non raccontare più bugie.

Venerdì Kaya torna a Istanbul per stare vicino alla sorella Sahika, reduce dal divorzio da Hasan Ali. Durante una cena a casa di Yildiz, Sahika fa allusioni a un tradimento di Hasan Ali con Ender e i pettegolezzi si accendono; Ender ammette con Caner di essere rimasta turbata dall’incontro con l’ex marito, il cui distacco la fa soffrire.

Sabato Sahika e Ömer studiano una mossa misteriosa per la serata, con cui incastrare Cansu. Hasan Ali intanto affronta prima Ender, accusandola di aver complottato con Yildiz per dei debiti, e poi il figlio Cagatay. Esasperato dalle bugie della moglie e dalle intromissioni del padre, Cagatay fa le valigie e si trasferisce in un hotel. Ender rifiuta la proposta di un incontro professionale a casa di Hasan Ali e sceglie di dedicarsi a Kaya: i due si vedono per un confronto serrato, tra rancori mai sopiti e la speranza di ricominciare insieme. Con le spalle al muro, Yildiz mette a punto con l’amico Emir un piano azzardato: in clinica i due si presentano come una coppia sterile e convincono una donna in attesa a sottoporsi a tre test di gravidanza al posto suo. Grazie ai risultati positivi falsi, Yildiz blocca Cagatay annunciandogli di aspettare un bambino e ottiene il suo perdono.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI