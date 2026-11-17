HBO ha diffuso i character poster di un altro gruppo di studenti della serie tratta da Harry Potter e la Pietra Filosofale, dopo il primo sguardo a Harry, Hermione e Ron. Il più atteso è quello di Draco Malfoy, che nella nuova versione ha il volto di Lox Pratt: capelli biondo platino, sguardo gelido e bacchetta alzata all’altezza del viso.

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Il nuovo Draco e la rivalità con Harry

Nel ritratto ufficiale il giovane attore posa davanti allo sfondo caldo di una biblioteca, con la bacchetta in mano e lo stesso lettering della serie, accompagnato dalla riga con la data di uscita. La composizione ordinata del suo ritratto risalta ancora di più accanto a quella di Neville Longbottom, interpretato da Rory Wilmot, la cui bacchetta appare storta e dai bordi irregolari. L’immagine introduce il personaggio che fin dalle prime pagine del romanzo di J.K. Rowling è il rivale di Harry, affidato a Dominic McLaughlin: il poster anticipa proprio questo scontro, atteso da chi è cresciuto con i film del 2001.

Sei studenti, una sola eccezione

I poster, diffusi il 16 novembre 2026, riguardano sei studenti. Oltre a Draco e Neville ci sono Parvati Patil (Alessia Leoni), Lavender Brown (Sienna Moosah), Seamus Finnigan (Leo Earley) e Dean Thomas (Elijah Oshin). Tutti gli altri appartengono a Grifondoro, mentre Malfoy resta l’unica eccezione del gruppo, come nelle intenzioni della produzione. La presenza di Lavender e Parvati è una novità di un certo peso, visto che entrambe non compaiono nel primo film. La campagna era partita con i ritratti di Harry, Ron e Hermione e la scritta “The First Year Begins”, preceduti da un teaser poster uscito a fine ottobre. Questi nuovi scatti arrivano dopo le reazioni contrastanti suscitate dalle prime immagini diffuse.

Chi c’è dietro la serie

La prima stagione adatterà il romanzo originale in otto episodi, con molto più spazio per Hogwarts e i suoi studenti rispetto al lungometraggio del 2001. Il progetto è guidato da Francesca Gardiner come showrunner, mentre Mark Mylod firma la regia di più episodi. Tra i volti adulti ci sono John Lithgow nei panni di Albus Dumbledore, Janet McTeer in quelli di Minerva McGonagall, Paapa Essiedu come Severus Snape, Nick Frost come Rubeus Hagrid e Johnny Flynn come Lucius Malfoy. Completano il quadro Tristan Harland e Gabriel Harland nei ruoli dei gemelli Fred e George Weasley, Bel Powley come Petunia Dursley e Daniel Rigby come Vernon Dursley. Per la seconda stagione sono già stati annunciati Rafe Spall nel ruolo di Arthur Weasley e Kit Harington in quello di Gilderoy Lockhart. L’esordio è fissato al 25 dicembre 2026 su HBO e HBO Max.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI