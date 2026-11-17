Prime Video ha fissato al 17 dicembre il debutto della seconda stagione di Call Me Bae, la comedy indiana che riporta Ananya Panday nei panni di Bella Chowdhary, influencer facoltosa e combinaguai. Il via libera al nuovo capitolo era arrivato a settembre 2024 e da allora non si sapeva quando Bae sarebbe tornata sullo schermo.

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Otto episodi in hindi e una squadra di tutto rispetto

La nuova stagione conta otto episodi in lingua hindi. La regia è di Collin D’Cunha, che figura anche tra i produttori esecutivi insieme a Somen Mishra. La serie è creata da Ishita Moitra e arriva da Dharmatic Entertainment, con Karan Johar, Adar Poonawalla e Apoorva Mehta come produttori.

Due pretendenti e una nuova behen

La storia riprende Bae mentre la sua carriera sta decollando, mentre sul fronte sentimentale la situazione è più ingarbugliata che mai: due corteggiatori le tirano il cuore in direzioni opposte. Intanto il Behen Code, il patto che la lega alle sue “sorelle”, si fa ancora più imprevedibile con l’ingresso di una nuova arrivata nel gruppo. La piattaforma promette parecchio caos “baeilous”.

Accanto ad Ananya Panday tornano volti già noti al pubblico della prima stagione, da Vir Das a Gurfateh Pirzada, Varun Sood, Vihaan Samat, Muskkaan Jaferi, Niharika Lyra Dutt, Lisa Mishra e Mini Mathur. Tra le novità c’è Shruti Kamal Haasan, che entra a far parte del cast.

Il peso del successo della prima stagione

La serie aveva conquistato il pubblico indiano e si era piazzata tra i titoli più visti su Prime Video in oltre 50 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Malesia, Nuova Zelanda e Sudafrica. Secondo Nikhil Madhok, direttore e responsabile degli originali (SVOD) di Prime Video e Amazon MGM Studios India, il merito va cercato nel legame che si crea tra chi guarda e i personaggi: Call Me Bae, osserva, si è rivelata qualcosa di più di una serie, diventando un argomento di conversazione pop grazie alle interpretazioni, all’umorismo fuori dagli schemi e ai temi riconoscibili. Il Behen Code in particolare, aggiunge, ha avuto una vita propria, fino a trasformarsi in un fenomeno culturale che celebra l’amicizia femminile e il sostegno reciproco.

Karan Johar, tra i produttori, spiega da dove è partita la seconda stagione:

“L’affetto e la risposta alla prima stagione hanno confermato che il pubblico si è legato profondamente al percorso travagliato di Bae e al suo modo di vivere senza scuse. Con la seconda stagione volevamo portare quel mondo più avanti, esplorando nuovi aspetti di Bae senza perdere l’umorismo, il cuore e lo spirito irriverente che erano piaciuti. Siamo felici di ritrovarci con Prime Video per raccontare una nuova fase della vita di Bae, mentre lei e le sue amate behen affrontano un altro capitolo pieno di risate, emozioni e tanto caos.”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI