Venerdì 18 dicembre la prima serata di Rai1 vira sul romantico: Affari Tuoi lascia l’access e va in prime time con uno speciale dedicato alle coppie in procinto di sposarsi. Alla conduzione c’è, come sempre, Stefano De Martino, che stavolta veste i panni di un inedito cupido.

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Le coppie di promessi sposi al centro della puntata

Lo speciale si intitola Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte e la formula è chiara: si gioca solo se il matrimonio è davvero in programma. Sono ammesse le coppie che fanno sul serio, quelle che hanno già fissato le nozze e si preparano al grande passo. Il gioco dei pacchi in versione romantica ha già un precedente, andato in onda per San Valentino, mentre questa volta la puntata anticipa il clima natalizio.

Davanti alle scatole azzurre e rosse vedremo dunque fidanzati decisi ad affrontare tentazioni e tranelli del cinico “Dottore”, alias Pasquale Romano, con un obiettivo preciso: portare a casa il montepremi più alto possibile per finanziare il matrimonio dei sogni. In studio, oltre ai parenti in tribuna, entreranno anche gli invitati alle nozze, cioè amici, testimoni e familiari, che faranno il tifo e giocheranno di squadra, così la puntata diventa una festa allargata.

Come candidarsi allo speciale

Chi ha in programma di sposarsi può ancora provarci. Le candidature sono aperte dal 6 al 26 novembre e vanno presentate sul sito giocherai.it. Il requisito è preciso: bisogna aver già depositato le pubblicazioni di matrimonio, la conferma che il sì è questione di settimane o poco più. Il margine di tempo è tutto sommato comodo, considerando che la puntata andrà in onda poco prima delle feste.

Gli ospiti e la promessa di De Martino

I nomi dei vip della serata prenatalizia non sono ancora stati ufficializzati, ma qualche certezza c’è. Accanto al conduttore in versione cupido ci saranno i fedelissimi Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Le anticipazioni circolate citano anche i comici Brenda Lodigiani e Francesco Paolantoni e il cantante Massimo Ranieri, senza però chiarire quale ruolo avranno nella trasmissione.

De Martino ha poi lanciato una promessa direttamente alle coppie in gara: il matrimonio, ha detto, potrebbe celebrarlo lui. Il conduttore l’aveva già lasciato intendere una settimana prima, durante la partita di Camilla dal Lazio, quando aveva raccontato che avrebbe unito in diretta due concorrenti. Se l’impegno verrà mantenuto lo scopriremo il 18 dicembre, quando la prima serata di Rai1 si riempirà di promessi sposi, invitati e qualche inevitabile emozione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI