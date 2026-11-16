Apple TV+ ha ordinato due nuove stagioni di Slow Horses, la nona e la decima, prima ancora che la settima arrivi sugli schermi. Il doppio rinnovo, annunciato a sorpresa, allunga in modo inedito la corsa della serie di spionaggio più longeva della piattaforma.

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Una corsa che va oltre ogni previsione

La doppietta di stagioni appena confermata è un caso raro per una produzione televisiva arrivata a questo punto del suo percorso. Slow Horses, tratta dai romanzi di Mick Herron, è la serie più longeva di Apple e una delle più seguite: un thriller di spie ambientato nel Regno Unito, che ha costruito il suo pubblico stagione dopo stagione. L’annuncio arriva a ridosso del debutto della settima stagione e pochi giorni dopo le parole di Olivia Cooke, che aveva definito improbabile un futuro della serie oltre l’ottava. Sul set si respira quindi un’aria diversa da quella che molti davano per scontata: la storia non si chiuderà dove sembrava destinata a finire.

Il cast oltre l’ottava stagione resta un’incognita

Chi rivedremo nelle nuove puntate, però, non è ancora stabilito: nessun membro del cast è stato confermato oltre la stagione 8. Il nodo principale riguarda Jack Lowden, l’interprete di River Cartwright che molti indicano come candidato principale al ruolo di James Bond, e il cui ritorno è tutt’altro che certo. Tra i protagonisti della serie c’è Gary Oldman, accanto allo stesso Lowden e a Olivia Cooke. Tra i volti ricorrenti figurano Hugo Weaving, che è Frank Harkness, Joanna Scanlan nei panni di Moira Tregorian e Jonathan Pryce in quelli di David Cartwright. Mentre si attende di sapere chi ci sarà, l’ottava stagione è in lavorazione a Londra.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI