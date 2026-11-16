La trentesima stagione di Un Posto al Sole torna in prima visione su Rai 3 da lunedì 23 a venerdì 27 novembre, alle 20:50. Questa settimana si concentra sulle indagini sull’omicidio di Stefano Mori e sul segreto che Marina Giordano continua a custodire, senza averlo mai rivelato al marito Roberto Ferri.

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Le indagini sull’omicidio Mori

Damiano ottiene dalla pm Lucia Cimmino il via libera per proseguire gli accertamenti sulla morte di Mori e convoca in commissariato una persona che potrebbe finire per mettere in pericolo Marina. Le sue verifiche toccano anche la pista del misterioso finanziatore dell’uomo, mentre sul caso emergono a poco a poco nuovi elementi. A dare una scossa è un particolare in apparenza secondario, la borsa da donna trovata in casa di Mori, che Greta ricorda e che Marina apprende con segreta angoscia. Greta resta la principale indiziata per l’omicidio del suo ex compagno, ma quel dettaglio mescola le carte, e per lei il fermo si trasforma in arresto. Quando Ferri va a riferire la novità a Damiano, però, non trova la reazione che si aspettava: il commissario non sembra prendere la notizia troppo sul serio.

La confessione di Marina a Roberto

Con il cerchio che si stringe sempre di più intorno a lei, Marina arriva a un passo dal raccontare tutto al marito. È giovedì 26 novembre, ma non trova il coraggio di parlare, anche se Roberto potrebbe arrivare comunque alla verità per conto suo. Il giorno dopo, dopo l’intuizione rivelatrice, è Ferri a provocarla e a metterla sotto pressione finché lei non crolla e gli racconta la verità sull’accordo segreto che la lega alla vicenda Mori e sul suo tragico epilogo. Marina custodisce quel patto da mesi e lo ha tenuto nascosto al marito: la confessione rischia ora di compromettere la fiducia tra i due, e resta aperto il nodo su cosa deciderà di fare Roberto, se proteggerla oppure spingerla a chiarire la propria posizione con gli investigatori.

Le altre trame della settimana

Sul fronte familiare, Cristina può finalmente rivedere la mamma durante un colloquio in carcere. Per le donne della famiglia Cirillo, dopo tante incomprensioni, arriva il momento dei chiarimenti: Serena è ormai esausta per il suo ruolo di mediatrice, reso ancora più complicato dalla reazione di Monica, che non sembra intenzionata a comportarsi da madre nemmeno in un frangente drammatico. La ricerca di una casa adatta mette in difficoltà Silvia e Michele, disposti anche a sacrifici economici ma alle prese con un’impresa quasi impossibile. Alberto non pare intenzionato a venire loro incontro e la tensione esplode, con posizioni inconciliabili e conseguenze che finiscono per travolgere anche Renato. Rosa, intanto, rivede Pino e si lascia raccontare la sua ultima passione, Vittoria si fa viva con Alberto per chiedere aiuto in favore di Anna, e Sasà escogita un piano per svelare i pregiudizi del cane ed evitare che gli ringhi contro, senza però conquistare il favore di chi gli sta accanto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI