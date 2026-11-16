Nuova lite nella Casa del Grande Fratello Vip. Oggi, lunedì 16 novembre, Valeria Marini e Guendalina Tavassi sono tornate a scontrarsi a poche ore dalla puntata del reality di Mediaset, al termine della quale ci saranno due eliminazioni. Non succede per la prima volta: nelle settimane precedenti le due concorrenti avevano già avuto diversi confronti accesi, e anche stavolta la tensione non è scesa.

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Le accuse reciproche

La discussione è esplosa per iniziativa della Tavassi, che ha contestato alcune frasi della showgirl riferite a una persona con una patologia. Il rimprovero è arrivato ad alta voce, senza giri di parole: non si può prendere in giro chi convive con una malattia. La Marini ha risposto subito e ha rivendicato quanto detto, ricordando che le sue parole erano state pronunciate in trasmissione e accompagnate dall’applauso del pubblico.

“Tu sei quello che hanno detto in trasmissione”

Per sostenere la propria posizione la showgirl ha poi chiamato in causa Selvaggia Lucarelli, definendola un’autorità all’interno del programma. Il riferimento è alle critiche rivolte alla Tavassi per un atteggiamento giudicato troppo aggressivo verso gli altri inquilini della Casa.

Alla fine, con la voce alzata e i nervi tesi, la Marini ha posto un limite:

“Non rispetti gli altri, basta. Non è più possibile così”

Il clima nella Casa

La Tavassi ha replicato subito, spostando lo scontro sulle capacità artistiche. Ha ricordato le critiche ricevute dalla stessa Marini, sostenendo che a suo giudizio non sappia ballare, cantare né recitare, e ha invitato a prendere alla lettera tutto ciò che gli altri dicono dentro il programma.

Il botta e risposta, andato in scena nella giornata di oggi, arriva mentre si avvicina il momento delle due eliminazioni previste per la puntata di stasera, un passaggio che pesa sull’umore di tutti i concorrenti rimasti in gioco.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI