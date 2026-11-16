Questa sera, lunedì 16 novembre 2026, alle 21:20 Rai2 trasmette “Innamorato Perso” di Enrico Brignano: il one-man show portato in teatro nel 2018 arriva così in prima serata televisiva.

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Una domanda sull’amore e la paternità

Da un interrogativo che Brignano ha messo al centro della scena prende il tono l’intera serata:

«C’è qualcosa di più bello di essere innamorati?»

Attorno a questa domanda lo showman ha costruito un racconto di emozioni e contraddizioni, quelle di chi si innamora: le mani sudate, le ginocchia che tremano, la sensazione che all’improvviso il mondo intero appaia diverso. Si parte però dall’amore per i figli: Brignano era diventato padre da poco quando lo spettacolo è nato e ha scoperto un sentimento capace di cambiargli il modo di guardare la vita, un’emozione che si allarga alla compagna e al lavoro, senza risparmiare le difficoltà di un presente complicato, affrontate con la sua solita ironia. C’è anche la riflessione sulla genitorialità vissuta a 51 anni, con un bambino di cinque anni.

Flora Canto sul palco e la macchina dello spettacolo

Brignano è protagonista assoluto della serata, con la parola ma anche con la mimica e con tempi comici ben calibrati. Lo spettacolo supera le due ore e tocca pure il tema della seconda giovinezza, la possibilità di ricominciare. Tra monologhi, musiche originali, coreografie e scene animate da luci e immagini, sul palco ci sono anche Flora Canto, sua moglie, e un corpo di ballo.

Il testo è firmato dallo stesso Brignano insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo e Luciano Federico. Le musiche sono di Andrea Perrozzi, le coreografie di Marco Bebbu, i costumi di Valentina Davoli e le scene di Marco Calzavara. Alla lavorazione hanno contribuito anche l’audio di Federico Farina, le luci di Christian Andreazzoli e la direzione tecnica di Marco Pupin.

Il ritorno in tv mentre il tour continua

La messa in onda comincia subito dopo Tg2 Post e dura circa 2 ore e 10 minuti. Per Brignano è un ritorno in prima serata dopo il successo di “Bello di Mamma… Rai! – Speciale Tv”, che lo scorso 26 settembre aveva vinto la serata di Rai1 con 2.104.000 telespettatori e il 16,7% di share.

L’appuntamento televisivo cade mentre l’artista è impegnato in un’altra tournée, quella di “Bello di mamma”: le prossime tappe sono Parma il 23 novembre, Bologna dall’11 al 13 dicembre, Montecatini il 26 gennaio e Brescia il 5 marzo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI