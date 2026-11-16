Netflix ha diffuso il primo trailer di Campioni, la commedia con Alessandro Gassmann e Anna Ferzetti in streaming dal 15 dicembre 2026. L’adattamento è diretto da Jacopo Bonvicini.

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Il trailer e l’uscita su Netflix

Il film sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 15 dicembre 2026. Il video appena pubblicato mostra il protagonista, interpretato da Gassmann, alle prese con la sua nuova e complicata avventura sportiva, con la Ferzetti al suo fianco.

Campioni è la versione italiana di Campeones, la commedia spagnola che nel 2019 si è aggiudicata due premi Goya e che nelle sale ha incassato più di 23 milioni di euro.

Un allenatore irrequieto e una squadra speciale

Gassmann interpreta Marco, tecnico di basket immaturo e dal carattere difficile, che tra il campo e la vita privata accumula errori su errori. Il suo atteggiamento gli costa il posto di lavoro e provoca un incidente con la polizia: per evitare il carcere deve accettare un impiego socialmente utile, cioè guidare una formazione di giovani neurodivergenti ospitata in una parrocchia della provincia di Bologna.

All’inizio Marco è riluttante e del tutto impreparato, poi, partita dopo partita, impara a stare con i suoi giocatori e a guardare lo sport con occhi diversi. Tra allenamenti, sfide, attriti e complicità, lui e la squadra trovano insieme un nuovo equilibrio, dentro e fuori dal campo.

La regia, il cast e la produzione

La sceneggiatura è firmata da Giulia Louise Steigerwalt e Sofia Assirelli. Dietro la macchina da presa c’è Jacopo Bonvicini, attore prima che regista: bolognese, classe 1982, ha recitato in titoli come Paz! di Renato De Maria e Lavorare con lentezza di Guido Chiesa. Come regista ha lavorato a episodi delle serie La legge di Lidia Poët e Studio Battaglia, e ha avuto anche l’esperienza di primo assistente alla regia in Parthenope di Paolo Sorrentino. La fotografia è di Daria D’Antonio.

Il film è prodotto da Andrea Paris e Matteo Rovere per Groenlandia, la società del gruppo Banijay nata per iniziativa dello stesso Rovere e di Sydney Sibilia. Nel cast, oltre a Gassmann e alla Ferzetti, ci sono Francesco Brandi, Giuseppe Gandini, Flaminia Pricolo, Giordano Capparucci, Carlo Di Bartolomeo, Aitalina Paduraru, Ermanno Curti, Filippo Aureli, Alessandro Jimi Masperi, Massimiliano Rodolfo, Arturo Gabbriellini e Matteo Zanotti, con Betti Pedrazzi e Antonio Gerardi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI