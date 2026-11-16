Netflix ha annunciato la data di uscita di Bad Day, la commedia d’azione con Cameron Diaz protagonista: il film arriva in streaming venerdì 11 dicembre. Joy, madre single, ha promesso alla figlia di andare a vedere la sua partita di calcio e, pur di non mancare all’appuntamento, dovrà superare la giornata peggiore della sua vita.

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Una promessa da mantenere, tra rimorchi e banche

Quella di Joy non è una promessa qualunque: l’ha fatta con il mignolo, e davanti a una ragazzina una promessa del genere non si ritratta. Il primo trailer mostra una donna decisa a raggiungere il campo da gioco a ogni costo, mentre attorno a lei tutto sembra remare contro. L’auto finisce nelle mani del carro attrezzi, la tappa dal medico con Pop Pop, interpretato da Ed O’Neill, si chiude con un pesce trovato morto nella hall, e in banca l’equivoco è totale: Joy viene scambiata per una rapinatrice e arriva la polizia. Se per presentarsi in tempo alla partita deve trasformarsi in una fuggitiva, pazienza.

Chi incontriamo nel cast

Accanto a Diaz ci sono Danielle Brooks nei panni del detective Jackson e Rhenzy Feliz in quelli di Casey, mentre Mark Duplass interpreta Andrew e John Higgins è Madewell. Le due figlie di Joy hanno il volto di Emma Pearson e Jessica Belkin. Il gruppo si completa con Rob Corddry, Ayden Mayeri, Ben Schwartz e Retta.

Regia, sceneggiatura e produzione

Alla regia c’è Jake Szymanski, già dietro la serie Prime Video Jury Duty e la commedia Mike and Dave Need Wedding Dates. La sceneggiatura è firmata da Lauren Solon, che è anche tra i produttori esecutivi insieme a Mark Moran. Il produttore è Beau Bauman per Good One Productions, con Jeremy Mittleman come co-produttore. Per Diaz è il secondo grande progetto con Netflix dopo il ritorno sul set con Back in Action, e l’operazione viene letta come una sorta di erede spirituale di Bad Teacher, la commedia del 2011 in cui l’attrice interpretava un’insegnante poco appassionata al proprio lavoro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI