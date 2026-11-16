Da venerdì 13 novembre Avengers: Endgame: Encore è disponibile su Disney+, in esclusiva per gli abbonati. La riedizione che chiude la Infinity Saga arriva in streaming con quattro scene inedite girate dai fratelli Russo e pensate come ponte verso Avengers: Doomsday, atteso in sala il 18 dicembre.

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Le quattro scene inedite

Il film è diverso dall’Endgame del 2019 solo in parte: il montaggio aggiunge circa quattro minuti di materiale, collocati in coda alla storia e lungo i titoli di coda. Le sequenze sono state girate mentre Anthony e Joe Russo lavoravano a Doomsday e mettono in scena quadri diversi. Nel primo Loki torna indietro nel tempo per incontrare Steve Rogers e Peggy Carter; nel secondo Doctor Doom ha appena catturato Hulk, dopo gli eventi di Spider-Man: Brand New Day. C’è poi un’incursione che minaccia di mandare in pezzi l’universo degli X-Men targato Fox e, alla fine, un Tony Stark alle prese con quella che sembra la maschera di Doctor Doom. Il dettaglio ha rinfocolato la teoria secondo cui Robert Downey Jr. non interpreti davvero il villain, visto che i due personaggi condividono lo stesso volto.

Tornano Tom Hiddleston, Hayley Atwell, Owen Wilson e Ke Huy Quan, a testimonianza di un universo ormai molto più ampio di quello delle prime fasi. Marvel Studios ha anche ritoccato la color grading del film, per una resa migliore in visione domestica.

Dalla sala limitata allo streaming per tutti

La riedizione era già passata in sala, a partire dal 25 settembre, ma in un numero limitato di proiezioni e con le scene aggiuntive visibili solo in alcune versioni. Da venerdì 13 novembre il film è invece su Disney+ e le sequenze extra sono a disposizione di tutti gli abbonati, terza e quarta comprese. La durata resta di 185 minuti. Il titolo rientra nella collezione Countdown to Avengers: Doomsday, la selezione di film e serie con cui la piattaforma accompagna gli spettatori verso il nuovo capitolo.

Il riscontro è arrivato in fretta: a un giorno dal debutto la riedizione guidava la classifica dei film più visti su Disney+ negli Stati Uniti e, secondo i dati di una piattaforma di monitoraggio, anche in diversi Paesi europei, tra cui Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Romania, oltre al Regno Unito.

Il raccordo con Doomsday

Le quattro scene fanno da ponte tra Endgame e Doomsday: servono a colmare la distanza tra i due film e, per come sono costruite, non dovrebbero essere riprese nel secondo. Il nuovo capitolo arriverà nei cinema venerdì 18 dicembre. La sinossi ufficiale parla di eroi amati provenienti da tre universi distinti, su una rotta di collisione mortale, e l’elenco dei protagonisti si è allargato fino a comprendere i Thunderbolts e i Nuovi Vendicatori, i Fantastici Quattro e gli X-Men: tutte le strade, alla fine, portano a Doom.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI