Il Book Two di Avatar: Seven Havens ha una data: la seconda stagione, intitolata Discovery, uscirà su Paramount+ il 21 maggio 2027, con la stessa cadenza di rilascio del debutto della serie.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Come sarà distribuita la seconda stagione

La partenza prevede tre episodi venerdì 21 maggio, altri tre il 28 maggio e il 4 giugno, e il blocco conclusivo di quattro episodi l’11 giugno. Gli episodi sono 13 in tutto, quanti ne avrà anche il Book Three, atteso su Paramount+ più avanti nel 2027.

La prima stagione era iniziata il 9 ottobre con tre episodi, aveva mantenuto il ritmo di tre a settimana ed era finita il 30 ottobre con gli ultimi quattro. Il primo libro si intitola Survival. Il riscontro di pubblico e critica è stato così ampio che la serie è già stata rinnovata fino alla quarta stagione, destinata a chiudere il racconto.

Cosa succede nel Book Two

Alla fine del primo libro Pavi era in viaggio verso le Isole Fluttuanti con Jae, mentre Nisha restava a Ellora con Karthik, capo del Loto Bianco. Nel Book Two la prima continua il cammino dei chakra verso le Isole Fluttuanti e scopre qualcosa in più su ciò che è accaduto a Korra. La seconda raccoglie informazioni importanti sulla misteriosa energia spirituale liberata dalla gemella. Gli autori spiegano che tra le due stagioni non ci sarà un salto temporale significativo.

La storia è ambientata centinaia di anni dopo il regno di Korra e capovolge l’immagine consueta dell’Avatar: gran parte dell’umanità la teme e la ritiene responsabile della distruzione del mondo, al contrario di quanto accadeva con Aang e Korra, visti come salvatori. Le protagoniste sono due gemelle: Nisha, spiritualmente più vicina a Korra, e Pavi, il cui ruolo di pacificatrice ricorda Aang.

Cast e autori della nuova stagione

La data è emersa durante un AMA su Reddit con i produttori esecutivi Ethan Spaulding e Sehaj Sethi. La serie resta nelle mani dei creatori della saga originale, Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, affiancati dallo stesso Spaulding come showrunner. Nel doppiaggio originale tornano Saheli Khan (Pavi), Aishu Devan (Nisha), Akshay Khanna (Karthik), Major Curda (Jae), Sakina Jaffrey (Agam), Darren Barnet (Daemin) e Dee Bradley Baker (Geet e Ruhi).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI