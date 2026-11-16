Netflix ha pubblicato il trailer di 14th, il nuovo documentario di Ava DuVernay, che esce nelle sale il 27 novembre e arriva sulla piattaforma il 4 dicembre.

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Il documentario e la sua tesi

Secondo il film, il 14° Emendamento della Costituzione, approvato all’indomani della Guerra civile, ha posto le fondamenta della democrazia multirazziale americana. Il documentario racconta anche come il movimento MAGA abbia fatto della messa in discussione dei diritti sanciti da quell’emendamento una delle proprie priorità.

Nel trailer si alternano studiosi e politici. La professoressa di diritto Sherrilyn Ifill avverte:

We are all at peril. If we don’t think it’s coming for us, we are so sadly mistaken.

L’ex deputata dello Stato della Georgia Stacey Abrams aggiunge che l’intero quattordicesimo emendamento è sotto assalto e che, se dovesse cadere, ogni altro diritto da esso garantito sarebbe in pericolo.

La cittadinanza per nascita e il fronte legale

Tra le cinque disposizioni dell’emendamento, una stabilisce la cittadinanza per nascita: chi viene al mondo negli Stati Uniti è cittadino. L’amministrazione Trump ha cercato di aggirare quel principio nel quadro della sua più ampia offensiva contro l’immigrazione. Nel trailer il vicepresidente JD Vance definisce la cittadinanza per nascita un’assurdità.

A giugno la Corte suprema ha annullato l’ordine esecutivo con cui il presidente negava la cittadinanza per nascita ai bambini nati negli Stati Uniti da genitori presenti nel Paese illegalmente. La decisione non è stata unanime: hanno votato contro i giudici conservatori Clarence Thomas, Samuel Alito e Neil Gorsuch.

Oltre alla cittadinanza per nascita, il documentario attraversa il giusto processo e la pari protezione davanti alla legge, gli altri principi che l’emendamento garantisce.

Il percorso del film, dal festival a Netflix

Per DuVernay è un ritorno al terreno di 13th, il documentario che le era valso la candidatura all’Oscar e che dieci anni prima aveva aperto il New York Film Festival. 14th ha invece chiuso il festival, il 9 ottobre, e nel fine settimana appena trascorso è stato proiettato all’IDFA di Amsterdam, il più grande festival di documentari al mondo, dove la regista ha risposto alle domande del pubblico domenica sera.

Prima di quell’incontro DuVernay ha detto di sperare che il pubblico prenda sul serio le minacce al 14° Emendamento e non si lasci cullare dall’esito delle elezioni di metà mandato, che hanno segnato una netta bocciatura del presidente e delle sue politiche.

Tra gli intervistati ci sono Alexandria Ocasio-Cortez, Anna Paulina Luna, Jeff Flake, Alex Padilla e Robert Chang, insieme all’autore conservatore Donald T. Critchlow, al commentatore Hasan Piker e ai premi Pulitzer Eric Foner e David Blight. In tutto DuVernay ha realizzato più di 50 interviste con esperti.

DuVernay firma la regia ed è tra i produttori insieme a Spencer Averick, Paul Garnes e Tammy Thomas-Garnes. Samantha Casey cura la produzione archivistica, Averick il montaggio, Cliff Charles e Michael Fernandez la fotografia, Jason Moran le musiche. Il film è una produzione Array Filmworks.

La permanenza in sala, in sale selezionate tra Stati Uniti e Regno Unito, sarà breve e servirà anche alla corsa agli Oscar. A ottobre DuVernay ha ricevuto il Documentary Filmmaker Award al Montclair Film Festival, nel New Jersey, mentre 14th ha vinto l’Audience Award per il miglior documentario al Middleburg Film Festival, in Virginia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI