Sabato sera è arrivato un assaggio a sorpresa della nuova serie Harry Potter: 90 secondi girati nella Sala Grande di Hogwarts, con gli studenti a tavola per il banchetto di inizio anno. A poco più di un mese dalla première, HBO ha mostrato il cast in azione in una delle scene più riconoscibili della saga.

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Il banchetto di Hogwarts

Nel filmato i nuovi arrivati vengono smistati nelle loro case e poi prendono posto ai lunghi tavoli di legno, tra luci calde e pareti di pietra. Prima che il cibo compaia, gli studenti scandiscono il nome di Silente: una trovata che non si trova né nel romanzo né nel film del 2001. Poi i tavoli si riempiono di carni arrosto, verdure e dolci elaborati, mentre la festa entra nel vivo.

A quel punto Harry (Dominic McLaughlin) chiede a Ron (Alastair Stout) se Albus Silente (John Lithgow) sia un po’ matto. Il compagno di casa risponde secco.

“Yep, totally off his rocker.”

Silente schiocca le dita e il banchetto appare, poi si gira verso Minerva McGonagall (Janet McTeer) per chiederle se sia contenta di avere Harry con i Grifondoro: “The cat that got the cream?”, insinua, “Admit it, you’re pleased that he’s in your house”. La professoressa ammette che il ragazzo è identico a James e che la somiglianza è inquietante, ma il preside frena: “Looks can be deceiving, Minerva. His nature is entirely his own”, le risponde. Il confronto tra i due personaggi ha convinto parte del pubblico, che vede in scene simili l’occasione per raccontare i professori fuori dallo sguardo di Harry.

La clip è stata pubblicata sabato 14 novembre sull’account Instagram ufficiale e trasmessa durante i Kids’ Choice Awards.

Il cast e la produzione

Oltre a McLaughlin, Lithgow, Stout e McTeer, il cast riunisce Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger, Paapa Essiedu in quelli di Severus Snape e Nick Frost in quelli di Rubeus Hagrid. Bel Powley e Daniel Rigby interpretano la zia Petunia e lo zio Vernon Dursley, mentre Warwick Davis torna a vestire i panni del professor Flitwick.

Dietro la serie c’è la coppia di Succession: Francesca Gardiner scrive i testi, è showrunner e produttrice esecutiva, mentre Mark Mylod dirige diversi episodi ed è anch’egli produttore esecutivo.

Otto episodi, al debutto il 25 dicembre

La prima stagione prende il titolo dal primo romanzo, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, noto in Italia come Harry Potter e la pietra filosofale, e sarà composta da otto episodi. L’esordio è fissato per il 25 dicembre su HBO, con l’arrivo internazionale su HBO Max. Non è ancora noto se gli episodi saranno disponibili tutti insieme o con cadenza settimanale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI