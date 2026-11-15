Netflix non darà un seguito a Blood Legacy. Il crime drama sudafricano si ferma dopo due stagioni, come ha confermato la sua protagonista, Xolile Tshabalala, in un post su Instagram poi rimosso.

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La parola alla protagonista

L’attrice che nella serie interpreta Khanyi Adesina, nome noto al pubblico sudafricano anche per la sua esperienza in Skeem Saam, ha rotto il silenzio. Nel messaggio di commiato ha raccontato di aver saputo della decisione poche settimane prima e di esserne rimasta scossa, senza nascondere l’affetto per il lavoro fatto.

Few weeks ago we got the sad news that Netflix has cancelled Blood Legacy. There will be no season 3. Truth be told, it hit me hard. I have loved every second, sadly, we have to say goodbye after two amazing seasons.

Il post è sparito poco dopo la pubblicazione. La piattaforma non ha reso note le ragioni di uno stop che arriva a circa sei settimane dall’esordio della seconda stagione. La faida lasciata in sospeso dal finale, chiuso con una sparatoria che ha spazzato via diversi membri della famiglia al centro della vicenda, non avrà una risposta.

Due stagioni, 40 episodi

La serie parte da un ritrovamento: il cadavere dell’amministratore delegato di Spear Industries, trovato nei campi di canna da zucchero del KwaZulu-Natal. Da lì rientra a casa la figlia allontanata, Khanyi, e si accende una lotta durissima per il controllo dell’impero di famiglia. Il soggetto è un adattamento del dramma messicano Monarca. La produzione è firmata da Gambit Films, la stessa casa sudafricana dietro Blood & Water e Unseen.

Accanto alla Tshabalala recitano Anthony Oseyemi (Akin Adesina), Buyile Mdladla (Mandla Ndlovu), Mike Ndlangamandla (Siya Ndlovu) ed Enhle Mbali Mlotshwa (Gabisile Ndlovu). Tra i volti c’è anche Connie Chiume, star di Black Panther scomparsa nell’agosto 2024: quella in Blood Legacy è stata una delle sue ultime interpretazioni. Nella seconda stagione il cast principale è tornato al completo, affiancato da Thembi Nyandeni e Amanda Seome, con un salto temporale nella narrazione. Le due stagioni sommano in tutto 40 episodi e continuano a essere disponibili sulla piattaforma.

Ascolti e reazioni del pubblico

Il debutto risale al 20 settembre 2024. Nella settimana del 22 settembre la prima stagione è entrata nella Top 10 globale di Netflix dedicata alle produzioni televisive non in inglese, al decimo posto, con 9 milioni di ore viste e 1,1 milioni di visualizzazioni. Il rapporto sulla fruizione della seconda metà del 2024 avrebbe poi registrato 26,2 milioni di ore e 3,1 milioni di visualizzazioni. La seconda stagione non ha ripetuto l’impresa: nelle prime cinque settimane non è entrata nella classifica globale, pur contando altri 20 episodi.

La serie allunga così l’elenco degli original africani chiusi da Netflix dopo una o due stagioni. Molti osservatori avevano già notato un dettaglio: il sanguinoso epilogo della seconda stagione lascia in piedi pochissimi personaggi, al punto da sembrare una conclusione più che un cliffhanger. Il tono dei commenti, del resto, è più rassegnato che stupito.

What else was gonna come from how season 2 ended??

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI