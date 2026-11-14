Mel e Jack hanno ancora molta strada da fare: Netflix ha rinnovato Virgin River per una nona stagione, che sarà composta da dieci episodi. Con questa conferma la serie diventa la fiction sceneggiata originale più longeva mai realizzata dalla piattaforma.

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Il rinnovo e il record di longevità

Il primato è ormai certificato: nessun’altra produzione sceneggiata originale di Netflix era arrivata a nove stagioni. Il nuovo capitolo conterà dieci episodi che, sommati a quelli già trasmessi, portano il totale a 94 puntate, ciascuna della durata di un’ora. Tornano lo showrunner Patrick Sean Smith, che è anche produttore esecutivo, e i due protagonisti Alexandra Breckenridge e Martin Henderson. Con loro ci sono i produttori esecutivi Erin Cardillo, Richard Keith, Jackson Sinder e Sue Tenney.

La conferma è arrivata prima dei tempi consueti, quando l’ottava stagione non era ancora uscita e poco dopo l’ingresso di Peter Rice come Chief Content Officer di Netflix. Secondo Jinny Howe, responsabile delle serie sceneggiate per Stati Uniti e Canada, il franchise ha superato complessivamente il mezzo miliardo di visualizzazioni. Il dato va letto con attenzione: la piattaforma calcola le views dividendo le ore totali di visione per la durata complessiva della serie, senza tenere conto di quante persone l’abbiano effettivamente guardata.

La stagione 8 e le prospettive future

Le riprese dell’ottava stagione si sono chiuse in estate e i nuovi episodi sono attesi nel corso del 2027. Per la nona non sono stati comunicati né il giorno d’uscita né il calendario delle lavorazioni: data la cadenza annuale della produzione, le riprese potrebbero cominciare nel 2027, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Intanto è stata diffusa una prima immagine dell’ottava stagione, con Mel e Jack alle prese con la genitorialità.

Dietro lo show c’è la saga letteraria di Robyn Carr, che conta più di venti romanzi e oltre tredici milioni di copie vendute: materiale da cui attingere storie e personaggi per ancora molto tempo. Il rinnovo conferma quanto Netflix consideri Virgin River un franchise di lungo periodo, in grado di tenere insieme la cittadina californiana e i suoi abitanti come un punto di riferimento stabile per il pubblico.

Le reazioni del cast e dello showrunner

Martin Henderson ha ringraziato il pubblico per il sostegno mai venuto meno e ha riconosciuto il lavoro di cast e troupe nel tenere in vita il mondo della serie. Alexandra Breckenridge ha parlato del proprio orgoglio per il cammino compiuto finora e della felicità di poter tornare a interpretare il suo personaggio. Patrick Sean Smith ha definito il rinnovo un regalo straordinario e ha attribuito la longevità dello show alla capacità degli spettatori di affezionarsi agli abitanti della cittadina californiana come se fossero parte della propria famiglia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI