Gabriel Luna, interprete di Tommy Miller in The Last of Us, ha fatto il punto sulla terza stagione: le riprese vanno avanti a Vancouver e proseguiranno almeno fino alla fine del 2026, mentre la finestra d’uscita resta fissata al 2027.

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Le riprese proseguono fino a fine anno

Interpellato sullo stato della produzione, Luna ha confermato che il lavoro procede regolarmente e che resterà sul set ancora per diversi mesi. Le riprese in British Columbia sono cominciate lo scorso marzo, dopo una pausa legata ai Mondiali di calcio, e il calendario prevede di andare avanti fino alla fine dell’anno. L’attore non ha saputo indicare una data precisa per il debutto dei nuovi episodi, ma ha assicurato che tornerà a girare per completare la propria parte. Finora HBO non ha comunicato alcun rinvio ufficiale.

Nel centro di Vancouver, allestito come una Seattle distopica, sono state girate scene in cui Tommy e Jesse, interpretato da Young Mazino, impugnano le armi. Nella storia i due raggiungono più tardi Ellie e Dina all’abbandonato Pinnacle Theater di Seattle. Il cast comprende anche Kaitlyn Dever, Bella Ramsey, Isabela Merced, Jeffrey Wright, Patrick Wilson, Peter Sarsgaard e Clea DuVall. Nei giorni scorsi Luna ha pubblicato una foto dal set insieme allo stuntman Ty Provost, scattata durante una pausa tra un ciak e l’altro.

Un addio all’insegna dell’emozione

Per l’attore i nuovi episodi sono l’apice di una storia che il pubblico ha conosciuto prima nei videogiochi di Naughty Dog e poi nella serie. Il ritorno sul set è accompagnato da sentimenti contrastanti: da una parte l’entusiasmo di portare sullo schermo alcuni degli eventi più importanti del materiale originale, dall’altra la malinconia per una produzione che si avvia verso la conclusione. Diversi membri del cast stanno terminando via via le rispettive riprese, una fase che Luna ha descritto come la fine di un’epoca.

Il 2027 resta la finestra d’uscita

La terza stagione è attesa per il 2027, la finestra di distribuzione che HBO aveva già individuato e che nessun annuncio ha modificato. Le indiscrezioni circolate riguardano la lavorazione, inizialmente prevista fino a novembre 2026 e ora possibile proseguimento nei primi mesi dell’anno successivo, e non una diversa collocazione dell’uscita. I nuovi episodi cambieranno sensibilmente prospettiva rispetto alla stagione precedente: seguendo la struttura narrativa di The Last of Us Part II, daranno maggiore spazio ad Abby Anderson, interpretata da Kaitlyn Dever. Tommy, dal canto suo, dovrà affrontare le conseguenze della morte del fratello Joel e degli eventi drammatici che hanno segnato il finale della seconda stagione.

Resta da chiarire se questo capitolo sarà davvero l’ultimo. Il responsabile dei contenuti HBO Casey Bloys ha indicato che lo showrunner Craig Mazin sembra aver pianificato il terzo capitolo come quello conclusivo, senza però formalizzare una decisione definitiva. Le parole di Luna vanno nella stessa direzione e suggeriscono che il cast stia già vivendo questa fase come un commiato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI