I nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2027 non verranno più comunicati dal telegiornale: l’annuncio è fissato per venerdì 11 dicembre, alle 21.30 su Rai1, durante la finale di Sarà Sanremo. Dopo i rumors delle settimane scorse, la data è stata ufficializzata da Stefano De Martino con un promo trasmesso sulla rete ammiraglia.

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L’annuncio di De Martino in prima serata su Rai1

Il conduttore e direttore artistico del Festival ha scelto un palcoscenico diverso dal consueto appuntamento con il Tg1 delle 13.30, che per la prima volta non farà da vetrina alla lista dei Campioni. La serata dell’11 dicembre va in diretta dal Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo e riunisce in una sola serata l’annuncio dei big e la sfida dedicata alle nuove proposte. Nel filmato diffuso da Rai compare accanto a De Martino Mariasole Pollio, ma resta da capire se l’attrice affiancherà il conduttore anche alla guida dello spettacolo. Nel promo i due scherzano proprio sui nomi in gara:

«Dai Stefano, almeno un nome di un cantante in gara» chiede Pollio. «Se vuoi te li dico tutti, ma l’11 dicembre a Sarà Sanremo. Fino a quel momento i nomi che leggerai in giro sono solo ipotesi» risponde De Martino.

Ventiquattro Campioni, l’ultimo posto arriva dai giovani

I big in lista saranno 24: 23 scelti direttamente da De Martino, più il vincitore della sfida tra i 6 giovani che si esibiranno quella stessa sera. Il meccanismo della serata è la novità principale annunciata dal direttore artistico, che ha spiegato come l’ultimo posto tra i Campioni venga assegnato dalla gara delle nuove proposte. Il Festival si terrà poi dal 16 al 20 febbraio 2027, a poco più di due mesi dall’annuncio. Nei mesi scorsi erano circolate altre due date, il 29 novembre e il 18 dicembre, prima che si arrivasse all’11 dicembre.

Chi è Mariasole Pollio, accanto a De Martino nel promo

Napoletana, classe 2003, Mariasole Pollio è un volto noto al pubblico di Rai1 fin da giovanissima: ha interpretato Sofia in Don Matteo e l’abbiamo poi ritrovata sul palco di Battiti Live e del PrimaFestival. Nel promo dei Big divide la scena con il direttore artistico in un botta e risposta sui nomi in gara, ma il suo ruolo nella serata dell’11 dicembre non è ancora stato definito.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI